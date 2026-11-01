Pensión Bienestar noviembre 2026: cuándo te depositan según la letra de tu apellido

El inicio de noviembre trae una fecha importante para quienes reciben las pensiones del Bienestar: la entrega del último apoyo bimestral de 2026. Para organizar los depósitos y evitar concentraciones en las sucursales bancarias, los recursos se distribuirán de manera escalonada.

La Secretaría de Bienestar informó que los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se realizarán del martes 3 al viernes 27 de noviembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

El calendario incluye a quienes reciben la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

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¿Cuánto depositarán en noviembre?

Para este último bimestre del año, los montos anunciados son los siguientes:

Personas adultas mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Los recursos se depositarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de quienes ya forman parte de los programas.

Calendario de pagos de Bienestar para noviembre de 2026

Para identificar la fecha del depósito, se debe tomar en cuenta la primera letra del primer apellido, no la del nombre.

Inicial del primer apellido Fecha de depósito A Martes 3 de noviembre B Miércoles 4 de noviembre C Jueves 5 y viernes 6 de noviembre D, E, F Lunes 9 de noviembre G Martes 10 y miércoles 11 de noviembre H, I, J, K Jueves 12 de noviembre L Viernes 13 de noviembre M Martes 17 y miércoles 18 de noviembre N, Ñ, O Jueves 19 de noviembre P, Q Viernes 20 de noviembre R Lunes 23 y martes 24 de noviembre S Miércoles 25 de noviembre T, U, V Jueves 26 de noviembre W, X, Y, Z Viernes 27 de noviembre

En el caso de Sembrando Vida, el depósito del jornal mensual de 6 mil 450 pesos está programado para el miércoles 11 de noviembre.

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No necesitas retirar todo el dinero el día del pago

La Secretaría de Bienestar recordó que no es obligatorio acudir al banco en la fecha del depósito, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta y puede utilizarse cuando la persona beneficiaria lo necesite.

Esto permite organizar la visita al cajero o a la sucursal en otro momento, sin tener que acudir durante los días de mayor afluencia.

Para aclarar dudas sobre las fechas de pago, las personas beneficiarias pueden comunicarse a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64.