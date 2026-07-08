Pensión Bienestar para Adultos Mayores: estas letras cobrarán su apoyo HOY miércoles 8 de julio

Miles de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México continuarán recibiendo esta semana el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto. Este miércoles 8 de julio, una nueva parte de los derechohabientes verá reflejado el apoyo económico en su tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario de pagos vigente.

La entrega de los recursos se realiza de manera escalonada con base en la inicial del primer apellido, lo que permite distribuir los depósitos a lo largo del mes y reducir la concentración de personas en las sucursales bancarias.

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, durante esta jornada también se harán depósitos para quienes forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

¿Quiénes reciben el depósito este miércoles?

Según el calendario correspondiente al bimestre julio-agosto, este miércoles 8 de julio recibirán el pago los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra C.

Esta letra contará con dos días de dispersión, por lo que el proceso también continuará el jueves 9 de julio. Esto significa que algunas personas podrían recibir el depósito en diferentes horarios o incluso hasta el día siguiente, sin que ello represente algún problema.

Como ocurre en cada periodo de pago, el recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para recibirlo.

¿Cuánto dinero deposita cada programa?

La cantidad que recibe cada beneficiario depende del programa al que esté inscrito.

Las personas incorporadas a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

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En tanto, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Por su parte, el Programa para Madres Trabajadoras contempla un depósito de mil 650 pesos bimestrales por cada menor registrado, conforme a lo establecido.

No es necesario acudir de inmediato al banco

Las autoridades recordaron que el dinero permanecerá disponible en la cuenta bancaria, por lo que los beneficiarios pueden retirarlo cuando lo consideren más conveniente.

Con estas medidas, se busca evitar las largas filas en las sucursales del Banco del Bienestar y brindar mayor comodidad y seguridad a quienes reciben estos apoyos.

Antes de acudir a retirar efectivo, también se recomienda consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar o mediante un cajero automático, además de evitar compartir la información de la tarjeta con otras personas.

Seguirán los pagos durante todo julio.

El calendario de dispersión continuará en los próximos días siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los beneficiarios.