Pensión Bienestar julio-agosto 2026: cómo saber si ya te llegó el depósito

En el transcurso del mes en curso se hará la entrega del apoyo económico brindado por el Gobierno de México. No obstante, esto puede abrir paso a dos interrogantes: ¿Cómo se distribuirá el dinero y cómo se puede consultar su depósito? Para responder a estas incógnitas, te invitamos a seguir leyendo.

¿Cuál es el calendario de distribución?

Varios grupos de la población mexicana han estado esperando con ansias la publicación del calendario, el cual permitirá conocer las fechas en las que oficialmente se hará la entrega del dinero correspondiente durante el bimestre en curso. Dicho apoyo monetario será entregado a las personas pertenecientes a los siguientes programas gubernamentales:

Pensión de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres del Bienestar

Pensión de las Personas con Discapacidad

Madres Trabajadoras

A pesar de la demora, finalmente los beneficiarios podrán obtener su dinero correspondiente, que será entregado de forma ordenada dentro de las siguientes fechas, dependiendo de la letra inicial de la Clave Única de Registro de Población (CURP) :

Letra A: lunes 06 de julio.

lunes 06 de julio. Letra B: martes 07 de julio.

martes 07 de julio. Letra C: miércoles 08 y jueves 09 de julio.

Letras D, E y F: viernes 10 de julio.

Letra G: lunes 13 y martes 14 de julio.

Letras H, I, J y K: miércoles 15 de julio.

Letra L: jueves 16 de julio.

Letra M: viernes 17 y lunes 20 de julio.

Letras N, Ñ y O: martes 21 de julio.

Letras P y Q: miércoles 22 de julio.

Letra R: jueves 23 y viernes 24 de julio.

Letra S: lunes 27 de julio.

Letras T, U y V: martes 28 de julio.

Letras W, X, Y y Z: miércoles 29 de julio.

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¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Los depósitos serán realizados sin intermediario alguno y de forma directa a la Tarjeta del Bienestar con el propósito de realizar una emisión segura de este para que el usuario pueda disponer del saldo en cualquier momento.

En caso de que se desee saber si el dinero ya fue liberado, es posible consultarlo de forma presencial por medio de los cajeros automáticos ubicados en las sucursales del Banco del Bienestar , para aquellos beneficiarios que prefieran los métodos tradicionales.

Por otro lado, la banca cuenta con una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, por lo que, para consultar el saldo, solo sería necesario vincular el plástico con la App por medio de los 16 dígitos y el NIP del mismo, además de generar una contraseña segura para acceder a dicha información.