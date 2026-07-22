Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: Letras que reciben su pago HOY miércoles 22 de julio

El cuarto bimestre del año para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, está en marcha esto de acuerdo con el calendario que se dio a conocer a inicios del mes. Por lo que te contamos que letras les toca recibir este apoyo este miércoles 22 de julio.

Este apoyo económico tiene la intención de mejorar la calidad de vida de los derecho habientes, en otras palabras, desde su creación está pensado para que personas de los sectores más vulnerables como adultos mayores, niñas y niños puedan tener los recursos indispensables y tener un estilo vida más digno.

Te puede interesar: ¿No puedes ir a cobrar tu Pensión Bienestar? Así puedes registrar un auxiliar para realizar el trámite

Letras que reciben el apoyo económico este miércoles 22 de julio

En el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar cuya dependencia es la encargada de coordinar las políticas sociales, este miércoles 22 de julio recibirán suya pago las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras "P" y "Q".

Cabe destacar, que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se depositó a la cuenta. Por lo que en el caso que el cuenta habiente necesite o requiera retirar el pago, puede acudir a cualquier cajero automático del Banco Bienestar, en el cual no se cobra comisión por la transacción. Para consultar el saldo disponible se puede usar la Linea del bienestar o la aplicación móvil.

¿De cuánto es el monto que se entrega en esta Pensión Bienestar?

En caso de que el depósito no se refleje en la cuenta en la fecha que se asignó, se recomienda esperar un lapso de 24 horas; en el caso de que aún no se haya depositado, es importante comunicarse a la Línea Bienestar o acudir a un módulo de atención con tarjeta, identificación oficial y CURP.

Estas son las cantidades que se entregarán para este 2026 de las Pensiones Bienestar:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.