Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago HOY lunes 20 de julio

Desde el lunes 6 de julio de 2026, se ha comenzado con la entrega del dinero de los distintos programas de apoyo gubernamental, ofrecidos por la Secretaría del Bienestar. Varias personas han recibido su pago, pero ¿quiénes recibirán el suyo el día de hoy? ¡Vamos a averiguarlo!

Filas largas en los bancos del bienestar

Antes de revisar el listado, es necesario brindar algunas recomendaciones cuando el abono sea transferido a la tarjeta del Bienestar.

Si bien es una buena noticia el saber que se recibirá el depósito a la cuenta, no es necesario acudir al Banco del Bienestar más cercano ese preciso día .

La Secretaría del Bienestar señala que el dinero se encuentra seguro en la tarjeta, indicando que no existe una urgencia real de realizar un retiro inmediato, por lo que es posible ahorrarse las largas filas en las sucursales del bienestar a altas horas de la mañana.

Además, se destaca el hecho de que la tarjeta se encuentra disponible para pagar en establecimientos que acepten este medio de pago o, en caso de ser necesario un retiro, se puede hacer en cualquier momento o día.

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¿Quiénes recibirán su pago el 20 de julio?

De acuerdo al calendario de entrega de abonos para las múltiples pensiones, los pagos se han organizado de la siguiente manera para el bimestre julio-agosto 2026:

6 de julio : Letra A.

: Letra A. 7 de julio : Letra B.

: Letra B. 8 y 9 de julio : Letra C.

y : Letra C. 10 de julio : Letras D, E y F.

: Letras D, E y F. 13 y 14 de julio : Letra G.

y : Letra G. 15 de julio : Letras H, I, J y K.

: Letras H, I, J y K. 16 de julio : Letra L.

: Letra L. 17 y 20 de julio : Letra M.

y : Letra M. 21 de julio : Letras N, Ñ y O.

: Letras N, Ñ y O. 22 de julio : Letras P y Q.

: Letras P y Q. 23 y 24 de julio : Letra R.

y : Letra R. 27 de julio : Letra S.

: Letra S. 28 de julio : Letras T, U y V.

: Letras T, U y V. 29 de julio: Letras W, X, Y y Z.