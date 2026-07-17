¿Recibirás 3 mil pesos? Conoce quiénes cobran el programa Hombres Bienestar 2026

Entre los días 1 y 3 de julio de 2026, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) ha realizado la entrega de un abono y de tarjetas especiales a miles de hombres en la Ciudad de México, como parte de un programa de apoyo social. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Quiénes podrán solicitarla? ¡Vamos a averiguarlo!

¿Qué es la Pensión Hombres Bienestar?

Se trata de uno de los programas de apoyo ofrecidos por el gobierno de Ciudad de México, orientado al apoyo de los hombres de edad avanzada que no cuentan con la edad suficiente para registrarse en la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

En este apoyo, los beneficiarios inscritos recibirán 3 mil pesos de forma bimestral en su tarjeta especial, llamada “Toka”, tarjetas las cuales ya se han estado entregando a sus dueños durante el transcurso del mes de julio de 2026.

Sin embargo, este programa no estará disponible a nivel nacional, ya que solo está diseñado para los hombres mayores que habitan en Ciudad de México .

Cabe destacar que, a fecha del 17 de julio de 2026, no se cuenta con ninguna convocatoria abierta, puesto que la última ventana de inscripción fue cerrada el día 15 de enero de 2026; por ende, si se desea ingresar a la Pensión Hombres Bienestar, es importante verificar en los medios oficiales cuándo será el próximo periodo de registro.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo será el pago del bimestre julio-agosto? | Calendario tentativo.

¿Cómo registrarse al programa?

Para ingresar al programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una identificación oficial vigente , como INE, ISSTE, IMSS, INAPAM o cartilla militar.

, como INE, ISSTE, IMSS, INAPAM o cartilla militar. Comprobante de domicilio impreso que no exceda los 3 meses de antigüedad.

impreso que no exceda los 3 meses de antigüedad. Clave Única de Registro de Población impresa (CURP).

impresa (CURP). Solicitud de ingreso al programa proporcionada por la SEBIEN, llenada de forma adecuada.

al programa proporcionada por la SEBIEN, llenada de forma adecuada. Acta de nacimiento impresa.

impresa. Tener entre 60 y 64 años .

y . Vivir en la Ciudad de México.

De entre todos estos documentos, la identificación oficial, el comprobante de domicilio, la CURP y el acta de nacimiento se deben presentar con el original y la copia.