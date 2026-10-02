Pequeño, pero uniformado: conoce a Comando, el chihuahua de la Guardia Nacional

Con casco, lentes protectores y un uniforme confeccionado a su medida, Comando llama la atención entre los perros que acompañan a la Guardia Nacional. Su tamaño lo distingue de sus compañeros, pero también la misión que cumple junto a los uniformados.

Este perro chihuahua forma parte de las actividades de proximidad social de la corporación, en las que convive con la ciudadanía y participa en visitas a escuelas y espacios públicos. Su historia comenzó cuando fue entregado en donación en una base de operaciones de Chihuahua.

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De una adopción al uniforme

Antes de llegar a la Guardia Nacional, Comando vivía con una pareja de adultos mayores que decidió darlo en adopción porque ya no podía hacerse cargo de él.

Dentro de la institución, el pequeño perro se ganó el cariño del personal. Después vinieron las prendas y accesorios adaptados a su tamaño, que le dieron una apariencia similar a la de los elementos que lo acompañan.

Su equipo incluye una playera de la corporación, chaleco y casco táctico. De acuerdo con un reportaje de Milenio, el uniforme fue elaborado especialmente para él y algunos de los accesorios que complementan su vestimenta son de juguete.

¿Cuál es la misión de Comando?

Aunque su apariencia recuerda a la de un perro listo para un operativo, la labor documentada de Comando está enfocada en acercar a la Guardia Nacional con la población.

El can acompaña a los elementos en actividades de convivencia, particularmente con niñas y niños, quienes pueden conocerlo durante visitas a escuelas, plazas y otros espacios. Su presencia ofrece una manera distinta de establecer contacto con las personas.

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También participó en el desfile militar

Comando tuvo una aparición destacada durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre de 2026 en Ciudad de México, donde acompañó al contingente de la Guardia Nacional.

Días antes, la propia corporación había anunciado su participación y lo presentó en redes sociales como un integrante con “gran personalidad” y “mucho carácter”.

Con su uniforme en miniatura y sus lentes oscuros, el chihuahua llamó la atención entre los asistentes. Su historia combina la adopción de un animal de compañía con una tarea que ahora comparte con los uniformados: convivir con la ciudadanía.