¿Perdiste tu cuenta de redes sociales? 'Expertos' prometen recuperarla y terminan robándote dinero y datos

Perder el acceso a una cuenta de redes sociales puede significar quedarse sin contacto con familiares, clientes o seguidores. La preocupación por recuperarla cuanto antes también puede llevar a los usuarios a confiar en personas que prometen una solución rápida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Policía Cibernética, advirtió sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes ofrecen recuperar perfiles suspendidos o deshabilitados para obtener dinero e información personal.

Los responsables se presentan como especialistas en ciberseguridad, hackers o supuestos intermediarios con acceso a los sistemas de las plataformas digitales. Con ese argumento, buscan convencer a las víctimas de que pueden devolverles el acceso a sus cuentas.

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Así funciona el engaño

El contacto puede establecerse mediante servicios de mensajería instantánea. Durante la conversación, los estafadores ofrecen ayuda y buscan ganarse la confianza de quienes tienen problemas para ingresar a sus perfiles.

Una vez que la víctima acepta, solicitan dinero por adelantado como condición para realizar el supuesto trabajo. La promesa de recuperar la cuenta se convierte así en el pretexto para conseguir el depósito.

Sin embargo, el riesgo no termina en la pérdida económica: en algunos casos también piden contraseñas o códigos de verificación, datos que pueden permitirles tomar el control de la cuenta o acceder a información personal.

Entregar un código recibido por mensaje o correo electrónico a estos supuestos especialistas puede facilitar el acceso que buscan obtener mediante el engaño.

La autoridad advirtió que, después de recibir el dinero o los datos, los responsables pueden dejar de responder o continuar exigiendo pagos, sin cumplir con la recuperación prometida.

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¿Cómo evitar caer en este fraude?

La Policía Cibernética recomendó recurrir únicamente a los canales oficiales de cada plataforma para recuperar una cuenta y desconfiar de quienes ofrecen hacerlo mediante procedimientos ajenos a estos mecanismos.

También llamó a evitar pagos a desconocidos y a no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial.

Como medidas adicionales, aconsejó activar la verificación en dos pasos y reportar los perfiles o grupos que promuevan servicios fraudulentos de recuperación.

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