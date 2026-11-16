Luego de darse a conocer los resultados sobre la victimización de las empresas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo Nevárez, hizo un llamado al sector productivo para fomentar la cultura de la denuncia ante cualquier delito, al señalar que es la única vía para que las autoridades puedan investigar los delitos.

Reconoció que se han detectado algunos casos donde se han registrado hechos delictivos en contra de negocios, principalmente relacionados con robos. Sin embargo, admitió que persiste una resistencia entre los empresarios para formalizar los reportes ante las instancias correspondientes.

“Hemos tenido algunos focos donde se ha presentado la situación. Creo que también hay que reconocer que cuando hemos hecho denuncias se han atendido, se ha prestado la atención y la seguridad suficiente, pero ciertamente no tenemos la cultura de la denuncia. En el tema de robos y en muchos otros temas no denunciamos porque pareciera ser pérdida de tiempo, porque al final del día no hay un resultado concreto. Entonces, fomentar que se denuncie, porque no hay otra forma de que se pueda investigar y atacar la situación”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre el porcentaje específico de empresas duranguenses afectadas por robos, precisó que no tiene la cifra exacta al momento, pero reiteró la urgencia de que los casos se denuncien.

Tasa de victimización empresarial aumentó

Como El Siglo de Durango informó la tasa de victimización empresarial en Durango registró un incremento de 9.2 por ciento, respecto a 2023, al pasar de dos mil 641 a dos mil 883 por cada 10 mil establecimientos en 2025, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante este panorama, el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Jorge Luján Pulido, enfatizó que los restaurantes en el día a día suelen ser lugares seguros. Sin embargo, reconoció que no están exentos de afectación, siendo el robo hormiga el principal delito, con hasta 40 por ciento de la incidencia.