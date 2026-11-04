Persisten las bajas temperaturas en Durango, ¿lloverá en la capital este 5 de noviembre?

Las bajas temperaturas se mantienen durante las mañanas en Durango, donde poco más de la mitad del territorio estatal registra valores inferiores a los 10 grados centígrados, e incluso temperaturas bajo cero en las zonas serranas.

El reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que la mañana de este miércoles se registraron nuevamente temperaturas negativas en las partes altas del municipio de Guanaceví, donde el termómetro descendió hasta los seis grados bajo cero.

En Navíos, en la sierra del municipio de Durango, así como en San Bernardo, al norte del estado, se reportaron cero grados centígrados.

Mientras tanto, Santiago Papasquiaro registró siete grados; Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, ocho grados; y Ocampo, Poanas, Vicente Guerrero, Canatlán y la ciudad de Durango, nueve grados. En Indé se reportaron 11 grados y en Guadalupe Victoria, 12.

TEMPERATURAS MÁXIMAS

En cuanto a las temperaturas máximas de las últimas horas, Tamazula alcanzó los 38 grados centígrados; Topia, 33; Indé, Santiago Papasquiaro y Poanas, 31; mientras que Ocampo y la ciudad de Durango registraron 30 grados. En el resto de los municipios las máximas oscilaron entre los 22 y 29 grados.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA ESTE JUEVES 5 DE NOVIEMBRE?

Para este jueves se pronostica cielo mayormente despejado en la entidad, sin probabilidades de lluvia en ninguno de los municipios, además de que continuarán las bajas temperaturas durante las primeras horas del día.

En la ciudad de Durango se espera una jornada soleada, con algo de nubosidad y sin posibilidad de precipitaciones.

Se pronostica una temperatura mínima de nueve grados por la mañana, una máxima de 27 durante la tarde y 13 grados por la noche, con rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.