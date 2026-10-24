Pese al impacto económico, Tayoltita apoya a mineros en huelga

El paro de actividades en la mina San Dimas, propiedad de First Majestic, no solo afecta a los trabajadores sindicalizados, sino también a los comerciantes y a las familias de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, debido a la dependencia económica de la comunidad respecto a la actividad minera.

A más de un mes de que se suspendieron las operaciones, el impacto económico comienza a resentirse entre los negocios locales, señaló una habitante y comerciante de la comunidad, quien reconoció que la empresa representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos para la población.

La mina permanece en paro desde el 18 de septiembre y en huelga formal desde el 8 de octubre, un conflicto laboral que ha repercutido en distintos sectores de la localidad, donde numerosas familias mantienen vínculos directos o indirectos con la actividad minera.

La comerciante manifestó su solidaridad con los trabajadores sindicalizados, al considerar que la defensa de sus derechos y la búsqueda de mejores condiciones laborales también son importantes para el bienestar de sus familias y de la comunidad.

Indicó que buena parte de los habitantes tiene hermanos, primos, amigos o conocidos que laboran en la mina, por lo que el conflicto no es ajeno a la población, aunque reconoció que la suspensión de actividades representa dificultades económicas para quienes dependen del movimiento comercial que genera la empresa.

Por otra parte, agradeció al presidente municipal, conocido como “Cheforas”, y a su equipo de trabajo por la entrega de despensas tanto a los trabajadores sindicalizados como a otros habitantes de Tayoltita, apoyos que, afirmó, representan un respaldo para las familias durante este periodo de incertidumbre económica.

La comerciante consideró que, ante las afectaciones derivadas de la huelga, es importante mantener la unidad entre los habitantes y reconocer las necesidades de los trabajadores, así como las dificultades que enfrenta el resto de la población.