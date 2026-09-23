Piden a Cofepris suspender la publicidad de Coca-Cola con Luis Miguel, ¿cuál es la razón?

Se sabe que una de las figuras mediáticas de la música en nuestro país es Luis Miguel. Por lo que el Poder del Consumidor presentó una denuncia por la campaña "Coca-Cola 100 años junto a México", en donde se usa la imagen del artista.

La organización ha pedido que se suspenda la difusión de los anuncios e investigar los anuncios al considerar que el uso de la imagen del cantante infringe las reglas publicitarias para productos con sellos de advertencia.

¿Por que se de denuncia la campaña de Coca-Cola y Luis Miguel?

La denuncia fue dada a conocer el pasado 17 de septiembre; la organización señaló que los materiales difundidos en redes sociales muestran a Luis Miguel consumiendo el reconocido refresco de Cola relacionándolo con una idea de identidad mexicana.

El Poder del Consumidor respalda su queja con base en el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en que se establecen las restricciones para anunciar alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados con elementos del sistema de etiquetado frontal, aprobada en 2019.

"La campaña ‘Coca-Cola 100 años junto a México’, protagonizada por Luis Miguel, viola la normativa sanitaria que restringe el uso de celebridades para promocionar productos con etiquetado de advertencia" se expresa en el comunicado.

El Poder del Consumidor solicita el retiro de la publicidad de Luis Miguel con el refresco

Primeramente hay que aclarar, que se trata de un señalamiento presentado por la organización, no de una resolución. Por su parte, la organización solicitó a la Comisión que investigue la campaña y ordene "su retiro, suspensión inmediata y prohibición". La solicitud se refiere a la publicidad denunciada y depende de la evaluación que haga la autoridad sanitaria.

En el comunicado, la organización respalda su postura al presentar estudios sobre la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades como diabetes y padecimientos cardiovasculares. Esas cifras forman parte de los argumentos de la denuncia pero al momento Cofepris no ha dado a conocer una resolución.