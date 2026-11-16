Piden ayuda para Anselmo, niño que fue quemado con un solvente por otro menor en Durango
Este lunes 16 de noviembre, El Siglo de Durango le informó sobre una impactante noticia ocurrida en la capital y que ha impactado a sus habitantes, pues un niño de siete años sufrió quemaduras graves tras ser quemado por otro menor con solventes.
De acuerdo a la información, el hecho ocurrió en el fraccionamiento El Ciprés cerca de las 19:00 horas cuando un vecino llegó con el menor en brazos luego de encontrarlo corriendo por la calle envuelto en llamas.
En su testimonio dijo que Anselmo señaló a otro niño, de aproximadamente 11 años de edad, quien presuntamente quería quemarlo vivo y que mientras jugaban se acercó a él, lo roció con thinner que llevaba en una botella de plástico y después le arrojó una cubeta cuyo contenido se desconoce pero comenzó a incendiarse.
Sus familiares lo trasladaron hacia el Hospital Materno Infantil, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a las graves lesiones que presentaba.
Tras el hecho, sus padres piden ayuda para solventar sus gastos y su recuperación, pues es una familia de escasos recursos.
¿Cómo ayudar a Anselmo y su familia?
A través de redes sociales han comenzado a difundir la información de esta familia, en donde piden a los duranguenses apoyarlos con cobijas, alimentos y apoyo económico.
Pese a que no se conoce el estado de salud de Anselmo, su familia tendrá que hacer frente a su recuperación en las próximas semanas para que continúe con una vida normal.
En caso de querer aportar a esta noble causa, pueden comunicarse con Flor Carreño al teléfono 618 241 09 92 o al número de cuenta 4152314403060190 (BBVA).