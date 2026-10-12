Piden en Durango estar pendientes de mascotas ante plaga de gusano barrenador

Aunque los casos activos de gusano barrenador del ganado (GBB) en Durango afectan principalmente a los bovinos, también se han registrado casos en mascotas. Al 10 de octubre de 2026, el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportaba ocho casos activos en perros.

RECOMENDACIONES

Las autoridades piden revisar las heridas, no solo en los humanos, sino también en las mascotas, ya que estas pueden verse afectadas por la plaga.

“Estar al pendiente de que, si llegaran a presentar alguna herida, llevarlo a consulta a cualquier servicio veterinario, incluyendo al que nosotros tenemos, que es el Hospital Municipal Veterinario”, comentó el director de Salud Municipal, Juan Carlos Montoya Garay.

Explicó que se deben evitar las heridas descubiertas, ya que esto aumenta el riesgo de afectaciones, sobre todo en los perros.

CASOS ACTIVOS EN DURANGO

Hasta la semana epidemiológica 40, se reportaban mil 902 casos activos en todo el país, de los cuales 51 correspondían a Durango.

En cuanto a las especies más afectadas, se contabilizaban 32 casos en bovinos, ocho en caninos, cuatro en equinos, uno en porcinos, uno en ovinos y cinco en caprinos, entre otros.

Las recomendaciones para cuidar las heridas también se han emitido para los seres humanos, ya que en el municipio de Durango se tiene registro de al menos un caso.

Por ello, se pide extremar precauciones, especialmente en personas que presentan úlceras o heridas abiertas de cualquier tipo, para evitar que la mosca del gusano barrenador entre en contacto con ellas y deposite sus huevos.