Polo aún no se va y ya viene otro: Invest 90E eleva a 90 % su probabilidad de convertirse en ciclón

El huracán Polo sigue activo en el Pacífico y ya hay un nuevo sistema bajo vigilancia. Invest 90E, ubicado al sur del golfo de Tehuantepec, se organiza con rapidez y podría convertirse en depresión tropical durante los próximos dos días.

La probabilidad de desarrollo de 90E subió a 90 por ciento para las siguientes 48 horas, de acuerdo con el aviso del Centro Nacional de Huracanes emitido la mañana de este sábado 26 de septiembre. La estimación a siete días también es de 90 por ciento.

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¿Hacia dónde se movería 90E?

La zona de baja presión presenta una mayor organización de sus lluvias y tormentas. Las condiciones favorecen que siga desarrollándose mientras avanza lentamente hacia el oeste-noroeste o noroeste, en paralelo a las costas del sur y suroeste de México.

Por ahora, el pronóstico no indica que el centro del sistema vaya a entrar a tierra. Además, el 90 por ciento corresponde a la posibilidad de que se forme un ciclón tropical, no a la probabilidad de que impacte algún estado.

Aunque ya tiene una designación para darle seguimiento, 90E todavía no es una depresión tropical ni ha recibido nombre. Si alcanza la organización necesaria, se emitirán avisos específicos que permitirán conocer con mayor precisión su trayectoria e intensidad.

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Polo sigue bajo vigilancia

Mientras tanto, Polo continúa como un huracán poderoso. El reporte de la mañana de este sábado registraba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, equivalentes a categoría 4, y avanzaba hacia el oeste-noroeste.

También se mantiene una vigilancia de huracán para sectores de Baja California Sur ante la aproximación prevista de Polo a principios de la próxima semana.

Polo y 90E son sistemas distintos. El primero ya es un huracán bajo seguimiento por sus posibles efectos en la península; el segundo permanece en fase de desarrollo frente al sur del país. La evolución de ambos durante el fin de semana permitirá precisar qué zonas costeras podrían registrar lluvias, oleaje elevado o vientos.