¿Por qué asesinaron a tecladista de Camilo Séptimo y su familia? Este sería el móvil, según Sheinbaum

El asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, así como de su esposa embarazada, su hija pequeña y una trabajadora del hogar, continúa bajo investigación en el Estado de México. Aunque en las primeras horas surgieron distintas vesiones sobre el motivo del ataque, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el supuesto móvil al que apuntarían las indagatorias.

El multihomicidio ocurrió en un departamento ubicado en el complejo Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, donde las autoridades localizaron los cuerpos de cuatro personas. Por estos hechos fueron detenidos dos hombres, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

Sheinbaum habla de multihomicidio

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum confirmó que ya había personas detenidas y señaló que las autoridades conocían las causas relacionadas con una disputa que la familia de Jonathan habría mantenido con otra familia.

La declaración de la presidenta se suma a las distintas líneas que han surgido desde que se conoció el crimen, entre ellas una relacionada con una presunta disputa económica y sobre el acceso a criptomonedas.

Disputa habría estado detrás del ataque

Información que ha trascendido sobre el caso señala que Jonathan habría tenido diferencias con Diego Sebastián “N”, a quien las autoridades identificaron como su socio.

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Antes del encuentro, el músico habría comunicado a un amigo que tendría una reunión con él y que existían problemas entre ambos. Incluso le habría pedido que avisara a las autoridades si dejaba de tener comunicación durante determinado tiempo.

La reunión habría ocurrido la tarde del martes 1 de septiembre. Diego Sebastián “N” llegó al complejo habitacional poco antes de las 17:30 horas, y posteriormente ingresó al departamento de Jonathan.

De acuerdo con los avances de la investigación, el encuentro habría derivado en el sometimiento de los integrantes de la familia y posteriormente en el asesinato de Jonathan, su esposa Ana Paula, quien se encontraba embarazada, su hija Sofía y una joven de 21 años que trabajaba para la familia.

En medio del ataque, el hijo de Jonathan logró permanecer con vida al esconderse dentro de una de las habitaciones.

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¿Qué relación tenía Jonathan con el presunto responsable?

Uno de los elementos que ha llamado la atención de las autoridades es que el presunto agresor habría aprovechado la relación que mantenían con Jonathan para ingresar al inmueble.

La Fiscalía del Estado de México considera que la confianza entre Diego Sebastián “N” y las víctimas habría facilitado el acceso al departamento, donde posteriormente se registró el ataque.

En un primer momento, una de las versiones difundidas señalaba que Diego habría acudido al departamento porque Jonathan supuestamente le prestaría una cantidad cercana a 300 mil pesos. Sin embargo, posteriormente surgió otra hipótesis que apunta a un posible interés por dinero en efectivo y criptomonedas.

Otra hipótesis: millones de pesos en bitcoin

Una de las líneas que también ha tomado fuerza en las últimas horas está relacionada con una memoria que presuntamente contenía información necesaria para acceder a una importante cantidad de criptomonedas.

De acuerdo con la versión que se investiga, el dispositivo tendría datos vinculados con alrededor de 30 millones de pesos en bitcoin y habría sido uno de los objetivos del ataque.

La hipótesis señala que Diego Sebastián “N” habría llegado acompañado de otro hombre y sometido a los integrantes de la familia. Posteriormente, habría realizado una videollamada con Jonathan para mostrarle que sus familiares estaban retenidos y presionarlo para que acudiera al inmueble y entregara la memoria.

Las investigaciones todavía deben establecer cómo habría obtenido el presunto responsable información sobre la existencia de los activos digitales y, principalmente, qué ocurrió con el dispositivo después del multihomicidio.

Aunque la posibilidad de un móvil económico forma parte de las versiones que han trascendido, serán las autoridades las que determinen si esta hipótesis está relacionada con la disputa a la que hizo referencia Sheinbaum.