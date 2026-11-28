La libreta verde es la que la mayoría de los mexicanos reconoce al preparar un viaje al extranjero. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también expide pasaportes con otras portadas, y basta mirar el color para distinguirlos. La diferencia está prevista en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el reglamento establece quiénes pueden obtener cada tipo de documento.

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Pasaporte verde, el que puedes tramitar para tus viajes

El verde es el pasaporte ordinario. Puede solicitarlo cualquier persona mexicana que cumpla con los requisitos de la SRE y sirve para acreditar su identidad y nacionalidad en el extranjero. Es la libreta que se utiliza para salir de vacaciones, cursar estudios, asistir a una reunión de trabajo o visitar a familiares en otro país.

La SRE expide este documento tanto en México como en sus representaciones en el exterior. En la portada lleva el Escudo Nacional y las palabras «México» y «Pasaporte», estampadas en dorado.

Pasaporte gris, para representar a México en una comisión

La libreta gris corresponde al pasaporte oficial. Entre quienes pueden recibirla están diputados y senadores federales, así como servidores públicos autorizados para representar al país en determinadas comisiones en el extranjero. En estos últimos casos, la dependencia debe justificar el viaje, precisar cuánto durará e indicar qué países visitará la persona comisionada.

La vigencia general de este pasaporte es de tres años. Para diputados y senadores, corresponde a la duración de su encargo. En el caso de servidores públicos autorizados para determinadas comisiones, la vigencia se limita al tiempo de la misión, con un máximo de dos años.

Cuando termina la comisión o el servidor público deja su encargo, la libreta pierde validez. El reglamento establece un plazo de 30 días naturales para devolverla a la SRE.

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Pasaporte negro, el que también pueden recibir algunos familiares

La portada negra identifica al pasaporte diplomático. El reglamento contempla su expedición a la persona titular de la Presidencia de la República, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y otras autoridades previstas en la norma. Entre sus titulares pueden estar quienes representan al país desde una embajada o un consulado.

Una particularidad de esta libreta es que, en los casos previstos por el reglamento, también se puede expedir a familiares y dependientes económicos. El titular debe informar a la SRE si cambia la relación que dio origen a la expedición del documento. Para hacerlo, cuenta con 30 días naturales a partir de ese cambio.

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¿Cómo distinguirlos además del color?

Las portadas gris y negra llevan las leyendas "Pasaporte oficial" y "Pasaporte diplomático", respectivamente. Los tres modelos electrónicos comparten el símbolo del chip en la parte inferior de la cubierta, una lámina de policarbonato y 32 páginas interiores.

El chip almacena la información de la página de datos y un dato biométrico del titular. Así, las tres libretas comparten la tecnología del pasaporte electrónico, mientras que la portada permite identificar de qué documento se trata.