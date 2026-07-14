¿Por qué está siendo 'cancelado' Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek? Esto es lo que sabemos

El reconocido actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón, famoso por dar voz a Shrek, enfrenta una severa cancelación y veto profesional en Latinoamérica. Este panorama se intensificó en julio de 2026 tras revelarse nuevas denuncias que involucran presuntas conductas inapropiadas y abusos de poder frente a alumnas de sus talleres de locución.

El origen de este declive comenzó en agosto de 2024, cuando Obregón fue detenido y vinculado a proceso por abuso sexual agravado tras la denuncia de una estudiante. Aunque posteriormente obtuvo su libertad, el escándalo dejó expuesto un patrón de comportamiento durante sus cátedras privadas que fracturó su reputación, a pesar de que él alegara inocencia argumentando meros métodos didácticos.

Actrices y compañeros alzan la voz

Recientemente, la comunidad del doblaje volvió a sacudirse cuando la también actriz de doblaje Brenda Rivero expuso públicamente que el locutor intentó cortejarla siendo ella menor de edad. Este testimonio impulsó a que más víctimas alzaran la voz en redes sociales como TikTok, compartiendo relatos sobre tocamientos indebidos y dinámicas de hostigamiento dentro del gremio que anteriormente permanecían en el anonimato.

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Ante la persistencia de los cuestionamientos públicos, la Escuela Nacional de Locución (ENALOC) emitió un comunicado oficial confirmando la suspensión preventiva de Obregón de sus filas. La institución activó sus protocolos de seguridad interna para proteger a la comunidad estudiantil, sepultando el reciente e imperativo anuncio del actor, quien pretendía seguir impartiendo clases de locución en dicho plantel.

Entonces, ¿Obregón no volverá en Shrek 5?

Asimismo, la ruptura con sus proyectos comerciales más importantes ya es definitiva. El lanzamiento del primer avance de la película Shrek 5 ratificó oficialmente que Obregón fue sustituido en el papel del ogro. Aunque el actor afirmó que su ausencia obedecía a altas exigencias económicas y artísticas no aceptadas por DreamWorks, luego admitió que los estudios lo vetaron y llamó a un boicot que polarizó a los fanáticos.

De esta manera, la cancelación de Obregón trasciende las redes y se materializa en pérdidas laborales drásticas. La combinación de denuncias estudiantiles, la respuesta de ENALOC y la decisión de DreamWorks de prescindir de su voz marcan un punto de quiebre definitivo en el legado del doblaje latinoamericano.

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