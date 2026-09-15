Prevén retirar otros 100 árboles con riesgo de caer, en Parque Sahuatoba

El parque Sahuatoba será objeto de una nueva etapa de reforestación con 300 árboles, luego del retiro de ejemplares secos y en riesgo de caída.

En una primera intervención ya fueron retirados entre 70 y 80 árboles, pero todavía se tiene identificado otro centenar que deberá ser removido.

TRABAJO

El director del Instituto de Parques Públicos del Municipio de Durango, Rubén Salas del Campo, informó que este próximo sábado comenzará la plantación de más de 100 árboles endémicos en una zona ubicada frente al gimnasio del lago y que se extiende hasta el inicio de la trotapista, cerca del área de juegos.

Explicó que esa superficie fue seleccionada debido a que ya se retiró el arbolado que se encontraba decrépito. Los ejemplares retirados hasta ahora eran principalmente pinos de entre tres y cuatro metros de altura y presentaban condiciones de sequedad.

Sin embargo, Salas del Campo señaló que todavía existe otro levantamiento de aproximadamente 100 árboles que representan un riesgo de caída, cuyo retiro continuará tanto en el Sahuatoba como en el parque Guadiana. Añadió que dicho proceso se realizará con participación de la mesa de casos ambientales y del Consejo del Área Natural Protegida.