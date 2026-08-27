Previo a operativo en Paseo Durango, ocupantes de camioneta tiraron arma en colonia Universal

Un arma de fuego fue localizada en calles de la colonia Universal luego de que personas que se encontraban en un taller reportaran haber observado a un helicóptero del Ejército Mexicano siguiendo a una camioneta blanca.

Según los vecinos de la colonia, el hallazgo ocurrió minutos antes de las 18:00 horas del miércoles sobre la calle Washington, cerca de Nuevo México.

De acuerdo con las versiones preliminares, durante el seguimiento los ocupantes de la camioneta habrían arrojado un arma al suelo.

El arma permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, que tomaron conocimiento del hallazgo y realizaron las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, no se pudo precisar el calibre del arma y que esto derivara con la detención de algunas personas.