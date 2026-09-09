Productores de Durango esperan que exportación de ganado a EUA fluya sin contratiempos, tras pausa

La exportación de ganado en pie que se abrió de Sonora a Estados Unidos presentó una pausa temporal, aparentemente porque se pretendía pasar animales demasiado grandes, lo cual no puede ser así de acuerdo con las condiciones del mercado.

Ahora, los productores de ganado esperan que, luego de esa pausa, la exportación continúe incrementándose en cantidad de animales y fronteras sin contratiempos.

El cruce fronterizo comenzó el pasado 24 de agosto por la aduana de Agua Prieta, Sonora, y a partir de ahí se espera que se vayan abriendo otros puentes fronterizos.

Sobre la reciente pausa, Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), apuntó que “la Unión Ganadera de Sonora dijo que la situación se dio porque eran animales demasiado grandes; hablan de animales de cerca de 650 kilos, lo cual rebasa por mucho lo que normalmente se cruza, que son animales de 700 libras”.

Apuntó que espera que se tome en cuenta que no pueden estar cruzando ganado tan grande porque, de otra manera, los estadounidenses no van a hacer el negocio, ya que es una cuestión de mercado.

Será próximamente cuando se haga la reapertura del puente fronterizo de Santa Teresa, en Nuevo México, con lo que se espera que finalmente se llegue a una buena oferta de ganado de Sonora y Chihuahua hacia Estados Unidos.

Soto Ochoa indicó que eso permitirá que haya un desfogue y un mejor precio, sobre todo ante una mayor demanda de ganado de Durango y una mejor oferta.

¿Cuál es el precio del ganado?

Hasta la fecha, el precio del ganado sigue abajo; había registrado una caída de, en promedio, 20 pesos y no ha mejorado. También se mantiene la demanda de ganado de más de 400 kilos.

“Ahorita la demanda está sobre 300 a 350 kilos máximo, o sea, también ha bajado porque ha sido un negocio para ellos el hecho de recibir animales, como puede ser ganado de 300 kilos”, precisó.