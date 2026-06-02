Profesor admite que es 'novio' de una alumna de 14 años; 'tomamos la decisión', dice

Recientemente, en redes sociales se ha viralizado la revelación de un profesor, quien no niega haber entablado un noviazgo con una alumna suya. Esto permite plantearnos dos dudas principales: ¿cómo es que se reveló esta relación, y, el caso se habrá llevado ante los tribunales?

¿Cómo se reveló la relación?

La situación comienza cuando, a principios del año en curso y una vez finalizaron las vacaciones decembrinas, Leticia Estrada, madre de la víctima de 14 años de edad se entera de la situación mientras hacía una inspección de rutina del dispositivo celular de su hija , quien contaba con una aplicación restringida en la que se encontraban las conversaciones que mantenía con el docente.

La joven admitió a su progenitora el noviazgo que sostuvo con el profesor, mencionando que los primeros acercamientos ocurrieron en septiembre de 2025, sin embargo, a finales de dicho mes intentó finalizar el vinculo, derivado de presiones generadas por la otra parte que la hicieron sentirse incómoda.

Ante esta situación, Leticia decidió compartir la grabación de un audio en redes sociales, en el cual se dispuso a encarar al maestro responsable. En el mismo material difundido, el docente admitió haber sostenido una relación sentimental con la afectada, argumentando que buscaba la aprobación de sus padres para continuar con el vínculo amoroso.

'Simple y sencillamente tomamos la decisión de ser novios...en su momento yo quería hablar con ustedes, pues, para que me lo permitieran...' explicó el docente en la grabación.

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¿Hubo proceso legal?

Luego del enfrentamiento, la madre de la menor interpuso una denuncia por abuso sexual en contra del imputado identificado como Víctor 'N', quien, a sus casi 50 años de edad, impartía clases de Coro y Tecnología en la Escuela Secundaria Federalizada no. 53 'Quetzalcóatl', ubicada en el municipio de Ecatepec, mismo plantel donde cursa la menor.

En este ámbito, un juez del Estado de México dictó prisión preventiva en contra del acusado, no obstante, la medida cautelar cambió a prisión domiciliaria después de que la defensa solicitara un amparo, en el que el profesor pagó una fianza equivalente a 75 mil pesos, permitiéndole así su salida del reclusorio en el que se encontraba para dirigirse a su vivienda.