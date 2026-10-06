‘Pueblo’, nuevo libro de AMLO: ¿cuánto cuesta, dónde comprarlo y cuándo sale?

Andrés Manuel López Obrador volvió a aparecer públicamente para presentar Pueblo, su nuevo libro sobre la historia política de México. Tras el anuncio, la editorial y las plataformas de venta comenzaron a publicar los detalles para quienes buscan adquirirlo.

La obra llega después de Grandeza, publicado en 2025, y es presentada por el exmandatario como un complemento de aquel trabajo, ahora con un recorrido por los acontecimientos políticos que han marcado al país.

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¿Cuánto cuesta y cuándo sale a la venta?

Según la ficha oficial de Editorial Planeta, la edición impresa de Pueblo tiene un precio de 498 pesos y su publicación está programada para el lunes 12 de octubre de 2026.

El libro cuenta con 744 páginas, mide 16 por 23 centímetros y se presenta en rústica con solapas, es decir, con cubierta flexible y dobleces interiores. Su ISBN es 978-607-39-5127-2, útil para identificarlo al buscarlo en librerías.

También tendrá una versión electrónica. En Apple Books México aparece en pedido anticipado por 379 pesos, con disponibilidad prevista para el 23 de octubre, una fecha posterior al lanzamiento del ejemplar físico.

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¿Dónde se puede comprar?

La página de PlanetadeLibros México incluye enlaces para adquirirlo en Amazon México, Gandhi, Sanborns, Gonvill y Buscalibre.

La disponibilidad y las fechas de entrega dependen de cada establecimiento. Antes de realizar un pedido, conviene revisar si corresponde a una preventa y cuál es el costo total, incluidos los posibles gastos de envío.

¿De qué trata y cómo está estructurado?

La sinopsis editorial presenta una revisión de más de 200 años de historia republicana, con temas como los conflictos políticos, las intervenciones extranjeras, la corrupción, la democracia y la soberanía.

Desde su perspectiva, López Obrador busca completar los argumentos del llamado Humanismo Mexicano, la concepción política que relaciona con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Durante su presentación explicó que el libro tiene 10 capítulos. El recorrido comienza con la Independencia y continúa con liberales y conservadores, la Reforma, el Porfiriato, el maderismo, los caudillos revolucionarios y el cardenismo.

Los últimos apartados abordan los gobiernos de Ávila Camacho a López Portillo, los sexenios de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto y la Cuarta Transformación.

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¿Cuánto cuesta ‘Grandeza’ y cómo le fue en ventas?

Publicado por Planeta en 2025, Grandeza aborda el legado cultural de las civilizaciones del México antiguo. Actualmente cuesta 448 pesos en rústica con solapas y 348 pesos en edición de bolsillo.

Durante su lanzamiento en la FIL de Guadalajara, se agotaron mil ejemplares en unas cuantas horas, según La Jornada. Ese dato corresponde a su debut en la feria; no se cuenta con una cifra pública verificable de sus ventas acumuladas.