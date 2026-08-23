¿Puede dañarse el automóvil si siempre cargas poca gasolina?

Cargar únicamente “lo necesario” para realizar los traslados del día es una práctica habitual entre los automovilistas, especialmente cuando se busca administrar el gasto. Sin embargo, conducir constantemente con el tanque en reserva puede terminar afectando al vehículo y provocar una reparación considerablemente más costosa que una visita a la gasolinera.

El principal componente expuesto es la bomba de combustible. En la mayoría de los automóviles modernos se encuentra dentro del tanque y utiliza la propia gasolina para mantenerse refrigerada y lubricada mientras trabaja.

También te puede interesar: Ola de calor: así debes usar el aire acondicionado de tu auto para enfriar más rápido

Cuando el nivel permanece demasiado bajo, la bomba puede quedar parcialmente descubierta o aspirar aire durante pendientes, curvas pronunciadas y movimientos bruscos. Esto la obliga a trabajar en condiciones menos favorables, aumenta su temperatura y, si la práctica se repite, puede acelerar su desgaste.

Esto no significa que el automóvil sufrirá daños cada vez que se encienda el testigo de combustible. Los sistemas actuales cuentan con depósitos internos y mecanismos que procuran mantener la bomba sumergida; el problema aparece cuando conducir al límite se convierte en una costumbre o el tanque llega a vaciarse completamente.

¿La gasolina baja hace que el automóvil absorba sedimentos?

Uno de los argumentos más repetidos es que circular con poca gasolina provoca que la bomba absorba la suciedad acumulada en el fondo del tanque. La explicación no es completamente precisa, pues la toma de combustible se encuentra en la zona baja incluso cuando el depósito está lleno.

Además, el sistema incorpora un prefiltro y un filtro destinados a impedir que las partículas alcancen los inyectores. No obstante, la contaminación, el óxido o los residuos sí pueden obstruir estos elementos con el paso del tiempo. Bosch señala que las partículas de suciedad constituyen una de las principales causas de fallas en las bombas de combustible.

El riesgo más claro aparece cuando el automóvil se queda totalmente sin gasolina. La bomba puede trabajar en seco, el motor perderá potencia o se apagará y podrían presentarse fallos de combustión. En algunos vehículos, intentar encenderlo repetidamente después de agotar el combustible también puede afectar otros componentes.

También te puede interesar: ¿Tu parabrisas se empaña cuando llueve? Este es el botón que debes utilizar para recuperar la visibilidad

¿Cuánta gasolina conviene mantener?

La recomendación más extendida es procurar que el nivel no descienda habitualmente de una cuarta parte del tanque. Esto no solo ayuda a proteger la bomba, sino que deja un margen ante embotellamientos, desvíos, fallas en el indicador o trayectos sin estaciones cercanas.

Tampoco es necesario llenar el depósito hasta el borde después de que la pistola se detiene automáticamente. Forzar la entrada de más gasolina puede afectar el sistema de control de vapores del vehículo.

Conducir ocasionalmente con el testigo encendido probablemente no causará una avería; mantener el tanque casi vacío todos los días, en cambio, sí puede incrementar el desgaste y dejar al conductor varado cuando menos lo espera.