¿Qué concierto habrá en la Velaria de la Feria de Durango 2026 HOY miércoles 29 de julio?

Este miércoles 29 de julio, la Feria de Durango 2026 continúa con sus actividades, y a unos días de que concluya la actual edición de la fiesta de la ciudad, aún quedan algunos conciertos que se presentarán en los principales escenarios del recinto. ¿Qué concierto habrá hoy? Esto indica la cartelera.

Después de que este pasado martes la Velaria se abarrotara con la presentación del artista sinaloense Tombochio, este miércoles el recinto espera una buena afluencia para recibir al acto musical de esta noche.

Si está en tus planes acudir a la Feria de Durango este miércoles, aquí te contamos qué concierto se presentará en la Velaria, así como la disponibilidad de boletos para el show.

¿Quién se presenta este miércoles 29 de julio?

La cartelera para la Velaria de la Feria de Durango 2026 tiene contemplada para este miércoles 29 de julio la presentación de Alex Campos, programada para las 20:00 horas.

Alex Campos es un conocido cantante, compositor y productor colombiano, enfocado en la música cristiana evangélica, y ganador de varios Premios Grammy Latinos.

Con una carrera musical de más de 20 años, Alex Campos ha sabido ganarse el corazón de los jóvenes, por su estilo característico de música, y por incursionar en géneros nuevos como el urbano, que mantienen vigente sus canciones.

A lo largo de su trayectoria musical ha logrado posicionar temas que se encuentran hasta ahora entre los más populares de su repertorio, como “Tu Poeta”, “Al Taller del Maestro” y “Tu Amistad Me Hace Bien”, cada una con varios millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿No tienes boletos? ¡No te preocupes!

Si tienes pensado acudir este miércoles al concierto de Alex Campos en la Velaria, es importante que sepas que a través de la plataforma de TicketStar, donde se ha realizado la venta de boletos para los eventos de este recinto, ya no hay entradas disponibles.

Sin embargo, si no tienes boleto, ¡no te preocupes! Pues al igual que en otros conciertos de la Feria de Durango que se han realizado en la Velaria, la mayor parte del recinto será de acceso gratuito, por lo que bastará con comprar tu entrada a la Feria y llegar con suficiente anticipación para poder asegurar un lugar dentro.

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Aún quedan varios conciertos

Si tienes planeado asistir a la Feria de Durango en los próximos días, aún podrás disfrutar de varios conciertos en los diferentes escenarios del recinto.

En la Velaria, además del concierto de Alex Campos se esperan dos shows más, programados para el jueves 30 de julio y sábado 1 de agosto, mientras que la ExpoBandas tendrá un evento masivo el viernes 31 de julio, y en el Palenque se realizarán todavía cuatro conciertos.