¿Qué contienen realmente las sopas instantáneas? Profeco encuentra irregularidades en seis marcas

Las sopas instantáneas suelen resolver una comida con rapidez y poco dinero, pero no todas ofrecen al consumidor exactamente lo que prometen en sus empaques.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 productos de distintas marcas y sabores, a los cuales practicó dos mil 37 pruebas para conocer su contenido nutrimental y verificar el cumplimiento de las normas de etiquetado.

El estudio, publicado en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, incluyó nueve sopas sabor pollo, cinco de res, siete picantes, siete de camarón, tres con camarón, una de birria y una vegetariana.

También te puede interesar: ¿De qué están hechas las sopas instantáneas y por qué son tan adictivas?

Una sopa contenía menos producto

La irregularidad más evidente fue encontrada en la sopa de ramen vegetariana Ramen Express by Chef Woo.

El producto declara un contenido neto de 85 gramos; sin embargo, dos de las unidades analizadas contenían solamente 79.4 y 78.3 gramos, respectivamente.

La misma sopa tampoco presentó completa su información comercial, pues carecía de instrucciones de preparación en español y de la declaración nutrimental correspondiente al producto ya preparado.

Estas últimas omisiones también fueron detectadas en las siguientes sopas:

A-Sha sabor pollo.

A-Sha sabor picante.

Ramen Express by Chef Woo sabor res.

Ramen Express by Chef Woo sabor camarón.

Ramen Express by Chef Woo picante.

Ramen Express by Chef Woo vegetariana.

Maruchan, Nissin y Mama declararon menos grasa

Profeco también encontró cuatro productos que contenían una cantidad de grasa mayor a la indicada en sus etiquetas.

Maruchan Pasta Rápida Yakisoba sabor pollo declaró 6.1 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto preparado, pero las pruebas encontraron 8.8 gramos.

Nissin Pasta U.F.O. Fuego, sabor camarón y habanero, reportó 8.5 gramos, aunque en realidad presentó 9.8 gramos.

Por su parte, "Mama Sabor Carbonara y Tocino" declaró 3.29 gramos y registró 6.9, mientras que la presentación de vegetales picantes de la misma marca señaló 3.30 gramos, pero contenía 7.2.

Ramen Express by Chef Woo picante también presentó un error al afirmar que contenía cero azúcares añadidos, pese a que en su lista de ingredientes aparece la dextrosa.

También te puede interesar: ¿Subirá el precio de la Maruchan en México? Esto dice la propuesta del IEPS para 2027

¿Cuáles tienen más sodio?

Los resultados mostraron diferencias importantes entre los productos. Maruchan Yakisoba sabor carne de res teriyaki registró 463 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto preparado, una de las cantidades más elevadas del estudio.

Entre las que presentaron menores cantidades se encuentran Nissin Ramen sabor pollo, con 223 miligramos por cada 100 gramos, y Ramen Express by Chef Woo sabor res, con 238 miligramos.

Sin embargo, una menor cantidad por cada 100 gramos no necesariamente significa que todo el envase sea bajo en sodio, pues debe considerarse el tamaño de la porción preparada.

Profeco indicó que estas sopas contienen, en promedio, alrededor de 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta diaria sea inferior a dos mil miligramos.

La dependencia aconsejó evitar su consumo frecuente, revisar los sellos de advertencia y considerar el tamaño completo de la porción. También aclaró que las sopas instantáneas no contienen plástico ni permanecen durante días en el intestino, como se afirma en información falsa difundida en internet.