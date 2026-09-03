¿Subirá el precio de la Maruchan en México? Esto dice la propuesta del IEPS para 2027

La Cámara de Diputados recientemente ha discutido sobre la posibilidad de modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el propósito de atacar productos alimenticios considerados como dañinos para la población, como la Maruchan, en un esfuerzo de reducir la tasa de obesidad en México. ¿Qué otros productos se verían afectados? ¿Cuáles serían esos cambios? ¡Vamos a averiguarlo!

Cambios en el IEPS

Numerosos miembros provenientes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han brindado propuestas para aumentar el IEPS en diversos productos en el proceso del Paquete Económico 2027.

De acuerdo con Carol Antonio Altamirano, presidente de la Cámara de Hacienda de la Cámara de Diputados, la meta de estas ideas no es agregar más impuestos a los alimentos, sino cambiar la dieta actual de los mexicanos para proteger la salud pública y eliminar el consumo de procesados .

En la actualidad, la cuota del IEPS para productos no básicos que exceden los 275 gramos de sodio por cada 100 gramos es del 8 %, por lo que, para cumplir con su cometido, aumentarían la tasa del impuesto a un 20 % y cambiarían los criterios para la asignación de la cuota.

Estas proposiciones cuentan con bases parecidas al reciente aumento del impuesto sobre las bebidas con endulzantes añadidos (1.50 pesos) y bebidas saborizadas con exceso de azúcares (3.018 pesos).

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¿Qué productos se verán afectados?

Los productos que buscan combatir son los alimentos con las etiquetas que indiquen exceso de sodio, las bebidas alcohólicas, así como los clasificados con alta densidad calórica, siendo estos los principales objetivos:

Sopas instantáneas: Cada día se consume un estimado de 4.5 millones de sopas de este tipo, tales como Maruchan, Nissin, Buldak y Ottogi.

Cada día se consume un estimado de de sopas de este tipo, tales como Maruchan, Nissin, Buldak y Ottogi. Cerveza: El 93 % del mercado del alcohol en México está conformado por la cerveza , aportando un 63.3 % del IEPS anual ; es por esto que se prevé un aumento de entre 60 centavos y un peso completo por bebida.

El del alcohol en México está conformado por la , aportando un ; es por esto que se prevé un aumento de entre y por bebida. Embutidos: Estos productos, altamente consumidos a nivel nacional, pueden provocar problemas de hipertensión y causar enfermedades cardiovasculares por su exceso de sodio.

Además de estos alimentos, otros insumos no básicos podrían resultar afectados de forma indirecta, como los chocolates, frituras, aderezos, salsas, dulces y demás botanas o alimentos instantáneos que no superen los límites actuales de clasificación.

Cabe destacar que estos cambios solo se tratan de tentativas y su implementación aún no está confirmada, ya que varios políticos de partidos rivales se encuentran en contra de estas propuestas, argumentando que sería un impacto gigante al bolsillo del mexicano promedio .

Posiblemente será un tema a discutir cuando se envíe el Paquete Económico el 8 de septiembre de 2026.