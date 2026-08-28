¿Juan Gabriel era vigilado por el gobierno mexicano? Esto revela expediente de la DFS

A diez años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, se ha revelado la relación poco mencionada que el “Divo de Juárez” guardaba con miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en múltiples expedientes publicados por el Gobierno de México, además de las actividades de espionaje que la DFS llevó a cabo durante años. ¿Por qué Juan Gabriel fue investigado?

Juan Gabriel y su relación con la política

En varios puntos de su historia, Juan Gabriel ha mantenido contacto con diversas figuras políticas de México en varios puntos de su carrera, relaciones en las que obtenía beneficios que eran descritos por Valadez como un “intercambio”, según los registros.

Uno de los puntos más evidentes de esta relación ocurrió en 1990, año en el que el Palacio de las Bellas Artes ofreció un concierto en el que se presentaba al primer artista popular entre sus filas, evento que tuvo el apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien Alberto Aguilera llamó un “hombre bueno y de grandes ideas”.

Una década después, en las elecciones del 2000, Juan Gabriel mostró abiertamente su apoyo hacia el político priista Francisco Labastida Ochoa, uno de los candidatos a la presidencia junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox.

Como forma de apoyo a su causa, participó en distintos eventos y campañas de gran alcance, siendo el caso más polémico su acto en el Aca Fest 2000, donde modificó la letra de una de sus canciones para brindar una buena imagen a Labastida, lo que resultó en la desaprobación del público.

Su relación con el PRI era tan cercana que hubo un momento en el que el partido le brindó a Valadez la opción de postularse como candidato al mandato de Ciudad Juárez , aunque al final no se llegó a ningún acuerdo.

Aunado a esto, se cuenta con el registro de la existencia de una carta escrita en 2014, dirigida a Enrique Peña Nieto, que expresa la aprobación del régimen por parte del músico; sin embargo, la carta jamás fue enviada para proteger al artista, de acuerdo con el testimonio de Silvia Urquidi.

Te puede interesar: A diez años de la muerte de Juan Gabriel: ¿cuál fue la última canción que interpretó en un escenario?

Vigilancia de la DFS

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) es una institución que surgió en 1947 como una entidad orientada a la investigación de amenazas para la seguridad de México, pero también fungió como organismo de espionaje para la vigilancia de figuras de interés del gobierno.

En medio de las actividades de investigación de la DFS, Juan Gabriel se convirtió en un objetivo de escrutinio por parte del departamento .

De acuerdo con los expedientes publicados, las actividades de espionaje fueron financiadas mediante el uso de recursos públicos y comenzaron en 1970, el año en el que el artista fue sentenciado a 3 años de encierro en el recinto de Lecumberri, por los crímenes de robo y daño a propiedad de terceros.

Al final, su estancia en prisión solo duró un estimado de 8 meses, gracias a que Andrés Puentes Vargas (director de la cárcel en esa época), Efraín Blussman Pinker (criminal con antecedentes de tráfico de psicotrópicos) y Enriqueta Jiménez pagaron su fianza; posiblemente como producto de la relación del director con Aguilera Valadez, ya que fue músico en varias de sus fiestas durante su encierro .

Una vez habiendo conocido el contexto, es inevitable que surjan varias preguntas; de entre todas, la más importante: ¿Por qué investigaron a Juan Gabriel?