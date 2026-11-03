¿Qué debe llevar la mochila de emergencia que recomiendan preparar en México?

Estar preparado ante una emergencia no solo implica saber cómo actuar o identificar las rutas de evacuación, también requiere tener a la mano los recursos necesarios para enfrentar una contingencia. Por este motivo, autoridades de Protección Civil recomiendan que las familias cuenten con una mochila de emergencia, que puede ser de utilidad antes un desastre natural u otra situación de riesgo que obligue a abandonar el hogar.

Su contenido debe responder a las necesidades de cada vivienda, pues no todas las familias requieren los mismos artículos. Sin embargo, existen algunos elementos considerados indispensables para facilitar la atención de necesidades básicas mientras llega la ayuda.

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¿Qué artículos debe incluir la mochila de emergencia?

La recomendación es reunir productos que permitan cubrir necesidades de alimentación, higiene, comunicación y atención médica.

Entre los artículos que se deben contemplar están:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos, como productos enlatados.

Dinero en efectivo.

Radio portátil con pilas de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

Linterna de mano.

Papel higiénico y toallas sanitarias.

Artículos de higiene personal.

Cambio de ropa, preferentemente abrigadora.

Una cobija.

Además de los productos básicos, hay pertenencias que pueden resultar importantes si se presenta una evacuación o las personas necesitan permanecer fuera de casa durante varias horas.

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Por ello, se recomienda guardar documentos personales importantes dentro de bolsas impermeables, para evitar que se deterioren.

También es conveniente incluir un duplicado de las llaves de la vivienda, una lista con números telefónicos de emergencia y papel y pluma.

Otro elemento que no debe faltar es un silbato, ya que puede utilizarse para pedir ayuda o llamar la atención de los equipos de rescate en caso de quedar atrapado o encontrarse en una situación de peligro.

¿Qué agregar si hay niños, adultos mayores o mascotas?

La preparación de este equipaje también debe tomar en cuenta a las personas que requieren cuidados o productos específicos.

En las familias con bebés y niños pequeños se recomienda incluir pañales, alimentos especiales y cambios de ropa, además de otros artículos que utilicen habitualmente.

Para los adultos mayores y las personas con discapacidad deben considerarse los productos necesarios para atender sus necesidades.

En caso de tener mascotas, también es importante reservar espacio para su alimento y otros artículos indispensables para su cuidado.

Por último, recomiendan mantener la mochila en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente su contenido, para comprobar que los productos estén en buenas condiciones y que no falte nada de lo necesario.