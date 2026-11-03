¿Cuánto cuesta armar una mochila de emergencia en México? Esto es lo que gastarías

Ante las recomendaciones de las autoridades para que las familias mexicanas cuenten con suministros de emergencia, surge una pregunta que pocos se habían planteado: ¿cuánto dinero se necesita para preparar una mochila que podría resultar indispensable durante un desastre?

Aunque muchos de los artículos pueden encontrarse en casa, otros requieren una inversión que depende de su calidad, capacidad y del número de personas que integran la familia.

También te puede interesar: ¿Va a pasar algo? Varios países piden almacenar víveres de emergencia y ahora México también

Para conocer cuánto podría costar, revisamos referencias de precios disponibles en comercios que operan en la Ciudad de México, tomando como base las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia, según Segob?

La Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ha difundido una serie de recomendaciones para que la población cuente con artículos indispensables durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia.

Entre los objetos recomendados se encuentran:

Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Radio portátil que funcione sin internet.

Linterna y baterías de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Silbato para solicitar ayuda.

Ropa abrigadora, impermeable y manta.

Artículos de higiene personal.

Copias de documentos importantes y llaves.

Directorio de contactos de emergencia.

Dinero en efectivo.

Artículos especiales para bebés, adultos mayores y mascotas.

El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar y a los riesgos de su localidad.

También te puede interesar: Alerta de Google avisó segundos antes del terremoto en Venezuela; así funciona

¿Cuánto cuesta preparar una mochila de emergencia en México?

Tomando como referencia precios consultados en noviembre de 2026 en tiendas en línea con presencia comercial en la Ciudad de México, elaboramos un presupuesto aproximado para equipar una mochila básica.

Artículo Precio estimado Mochila resistente $250–$450 Radio portátil AM/FM $300–$550 Linterna LED $50–$150 Botiquín básico $95–$190 Pilas de repuesto $70–$150 Agua embotellada, 6 litros $33–$50 Alimentos enlatados y barras $120–$200 Silbato $10–$60 Manta térmica $55–$100 Artículos de higiene $40–$100 Copias y bolsa impermeable $20–$60 Encendedor y artículos pequeños $20–$50 Total aproximado $1,063–$2,060

Estos montos son orientativos y no corresponden a una cotización oficial de Segob. Pueden variar entre establecimientos, marcas y promociones.

El cálculo tampoco incluye medicamentos de uso continuo, ropa, dinero en efectivo ni suministros especiales para menores o mascotas.

@SGIRPC_CDMX

¿Se puede preparar una mochila gastando menos?

La respuesta es sí. No es indispensable adquirir todos los productos nuevos ni comprar equipos especializados.

Una mochila escolar en buen estado puede funcionar, mientras que cobijas, ropa, copias de documentos, artículos de higiene y algunas herramientas pueden obtenerse de los objetos que ya existen en casa.

Lo importante es que todo se encuentre en buenas condiciones y pueda utilizarse inmediatamente.

Sin embargo, conviene no sacrificar artículos esenciales, especialmente una linterna funcional, medicamentos necesarios, agua potable y alimentos que puedan consumirse sin electricidad.

Recomendaciones para preparar tu mochila

Protección Civil recomienda colocarla en un sitio visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de la ruta de evacuación.

También es importante revisar periódicamente la caducidad de alimentos y medicamentos, comprobar que las baterías funcionen y mantener actualizados los documentos y números telefónicos.

Otro aspecto fundamental es el peso. Aunque las recomendaciones contemplan suministros para las primeras 72 horas, no significa que una sola persona deba cargar toda el agua y los alimentos de una familia durante tres días.

Lo recomendable es distribuir los artículos esenciales en mochilas que cada integrante pueda transportar y mantener reservas adicionales en casa, siempre que las condiciones permitan utilizarlas.

Las familias con bebés, personas con discapacidad, adultos mayores o mascotas deben considerar suministros adicionales.

También puede interesarte: ¿Trump lanzará una bomba nuclear contra Irán? Esto pasaría en México durante las primeras 72 horas

¿Por qué recomiendan tenerla preparada?

Las mochilas de emergencia forman parte de las medidas preventivas que las autoridades mexicanas promueven desde hace años para enfrentar sismos, inundaciones, incendios y otros fenómenos que pueden interrumpir los servicios básicos.

Su preparación no significa que exista una emergencia próxima, sino que busca reducir las dificultades durante las primeras horas de una contingencia, cuando el acceso a electricidad, agua, comunicaciones o establecimientos comerciales podría verse afectado.

Prepararla con anticipación permite distribuir el gasto y evitar compras apresuradas, especialmente cuando los productos indispensables comienzan a escasear.