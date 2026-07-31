¿Qué dijo Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, tras la captura del ‘R1’?

La captura de Ramón Ángel "N", mejor conocido como el "R1", fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Ramos Ángel "N" es señalado como el presunto autor intelectual en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre del 2025; este 30 de julio fue detenido por el Gabinete de Seguridad de México.

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¿Cómo reaccionó Grecia Quiroz ante la noticia de la detención del "R1"?

La viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reconoció el trabajo que han hecho las autoridades.

Asegurando que esta detención trascendental representa el avance en el caso y afirma que la justicia para su esposo apenas comienza y que el caso debe esclarecerse por completo.

A su vez, exigió que las investigaciones se amplíen hasta las últimas consecuencias, pues no se descarta la posibilidad de la participación de actores políticos, señalando a Roldal Álvarez, hermano del "R1" y consejero estatal de Morena, que actualmente es investigado para asegurar que mantiene relación con el grupo criminal relacionado con el caso.

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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, sostiene que la aprehensión representa solo el primer paso dentro de las investigaciones que se realizan; afirmó que se tiene que esclarecer quién estuvo detrás del asesinato de su esposo.

Pidió a las autoridades que no se descarte nada, que todo puede ser una posibilidad y que cualquier indagatoria que alcance a una persona sea investigada, así sean actores políticos.

Manifestó su inconformidad de que el caso de Carlos Manzo sea cerrado con la detención del 'R1'; aseguró que se mantendrá al tanto del desarrollo del caso hasta que todos los responsables enfrenten la justicia.

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¿Cuántos son los detenidos en el caso de Carlos Manzo?

Con la reciente captura del 'R1', sube a 31 el número de arrestados por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo.

​Destacan las detenciones de Jorge Armando "N" ("El Licenciado") y Alejandro Baruc "N" ("El K-OZ"), señalados como los autores intelectuales del crimen.

Las investigaciones abarcan a reclutadores, mensajeros, operadores locales y gente cercana a la víctima. Entre los detenidos está Samuel "N" exdirector de Relaciones Públicas, acusado de filtrar los movimientos de Manzo. Asimismo, siete miembros de su equipo de seguridad son investigados por posibles omisiones durante el ataque.