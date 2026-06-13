¿Qué es el 'Arma Blindada' del Ejército Mexicano? La unidad que reforzará la seguridad en Durango

Durango vive semanas de intensa actividad en materia de seguridad. Primero fue el arribo de 90 elementos de Fuerzas Especiales conocidos como "Los Murciélagos" y posteriormente la llegada de 300 efectivos del 78 Batallón de Infantería procedentes de la Ciudad de México para fortalecer los operativos en distintos municipios de la entidad.

En medio de este despliegue militar, una de las unidades que suele generar interés entre la población es el Arma Blindada del Ejército Mexicano, una rama especializada que opera vehículos tácticos y blindados capaces de brindar protección y apoyo durante operaciones de seguridad.

Una fuerza diseñada para operar vehículos blindados

El Arma Blindada es una de las principales ramas de combate del Ejército Mexicano. Su función consiste en apoyar las operaciones terrestres mediante vehículos acorazados, unidades mecanizadas y equipos especializados que permiten trasladar tropas, realizar reconocimientos y brindar protección durante misiones de alto riesgo.

A diferencia de la Infantería, cuyos elementos realizan operaciones principalmente a pie o mediante transporte táctico convencional, las unidades blindadas cuentan con vehículos especialmente diseñados para resistir agresiones armadas y operar en condiciones complejas.

Durango y los recientes reforzamientos militares

La llegada de cientos de militares a Durango durante los últimos días ha llamado la atención de la población, y es que tan solo esta semana arribaron al estado 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales y posteriormente otros 300 elementos del 78 Batallón de Infantería, sumándose a los operativos que ya se desarrollan en la región.

Mientras Durango continúa observando el despliegue de personal militar, el Arma Blindada permanece como una de las capacidades más importantes dentro de la estructura del Ejército Mexicano. Su combinación de movilidad, protección y apoyo táctico la convierte en una pieza fundamental para operaciones de seguridad en todo el país.