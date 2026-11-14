¿Qué está pasando? Fallan Microsoft, aviones y trenes en EU; ¿comenzó el supuesto apagón mundial?

Primero fueron los correos electrónicos y las plataformas de Microsoft. Después, miles de aviones quedaron imposibilitados para despegar en Estados Unidos y, casi simultáneamente, comenzaron a reportarse problemas con los servicios digitales de una de las principales compañías ferroviarias del país.

Todo ocurrió en menos de 48 horas y a escasos días del 17 de noviembre de 2026, una fecha que desde hace semanas circula en redes sociales acompañada de advertencias sobre un supuesto apagón mundial, posibles ciberataques y la interrupción de servicios esenciales.

La sucesión de acontecimientos ha provocado que algunos usuarios comiencen a preguntarse si las fallas son simples coincidencias o si podrían estar relacionadas con el escenario que anticipan las teorías difundidas en internet.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas de un ataque coordinado ni de que los incidentes formen parte de un apagón global.

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Microsoft: la primera gran falla

El jueves 12 de noviembre, usuarios de distintos países comenzaron a reportar problemas para utilizar herramientas de Microsoft, entre ellas Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft 365.

La interrupción afectó actividades laborales, educativas y administrativas, al impedir que numerosas personas accedieran a sus correos electrónicos, documentos y plataformas de comunicación.

De acuerdo con los registros de Downdetector, los reportes relacionados con Microsoft 365 alcanzaron cifras cercanas a los 130 mil en distintos momentos de la jornada.

La compañía investigó el problema y posteriormente informó que había atendido la causa subyacente, relacionada posiblemente con configuraciones de sus servidores.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse, el incidente fue el primero de una serie de interrupciones que llamarían la atención durante las siguientes horas.

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Estados Unidos suspende despegues en todo el país

El viernes 13 de noviembre ocurrió un incidente de mayores dimensiones.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues debido a problemas en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para coordinar el tráfico aéreo.

La medida dejó miles de vuelos afectados y provocó retrasos, cancelaciones y acumulaciones de pasajeros en aeropuertos estadounidenses.

Según los datos difundidos por las autoridades, alrededor de 12 mil vuelos no pudieron despegar durante la interrupción, incluidos aproximadamente 9 mil vuelos comerciales.

La suspensión fue levantada la noche del viernes, aunque las afectaciones continuaron durante el sábado y se esperaba una recuperación gradual de las operaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los problemas surgieron mientras se realizaban trabajos para sustituir infraestructura antigua de cobre por fibra óptica. Las investigaciones también contemplan posibles errores técnicos relacionados con los equipos de comunicaciones.

Las autoridades estadounidenses señalaron que no habían encontrado evidencia de un ciberataque o interferencia extranjera.

Y después comenzaron los problemas con los trenes

Mientras miles de pasajeros buscaban alternativas ante el caos aéreo, otro incidente llamó la atención.

Amtrak, la principal operadora de trenes de pasajeros de Estados Unidos, presentó problemas técnicos en su página web y aplicación durante la tarde del viernes 13 de noviembre.

Los usuarios reportaron dificultades para comprar boletos y realizar reservaciones, mientras los servicios de atención telefónica registraban una demanda extraordinaria.

Downdetector

La compañía informó que los trenes continuaban operando normalmente y reconoció un incremento en la demanda de viajes.

También atribuyó los problemas de reservaciones a una actualización de sus sistemas, aunque no proporcionó mayores detalles técnicos.

La coincidencia con la suspensión de vuelos alimentó nuevas especulaciones sobre una posible falla generalizada de infraestructura digital.

No obstante, tampoco se ha demostrado una relación técnica entre los problemas de Amtrak y los sistemas de control aéreo.

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¿Comenzó antes el supuesto apagón del 17 de noviembre?

Los tres acontecimientos han vuelto a colocar en el centro de la conversación una teoría que circula desde principios de noviembre.

Según distintas publicaciones, el próximo martes 17 podría registrarse un apagón tecnológico mundial que afectaría internet, comunicaciones, operaciones bancarias y otros servicios esenciales.

Algunas versiones plantean que el escenario no comenzaría necesariamente con una interrupción simultánea, sino mediante fallas progresivas en distintas plataformas e infraestructuras.

Bajo esa interpretación, los incidentes recientes en Estados Unidos serían considerados por sus seguidores como posibles señales de un evento mayor.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que exista un apagón programado o una amenaza global para esa fecha.

El 17 de noviembre sí está prevista una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, organizada por FEMA en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El ejercicio consistirá en la transmisión de mensajes de prueba a través de radio y televisión, y no contempla suspender el suministro eléctrico, las comunicaciones o los servicios bancarios.

Las otras coincidencias que alimentan las sospechas

Las fallas tecnológicas ocurren en un contexto internacional que también ha despertado inquietud.

Durante las últimas semanas, distintos países han difundido recomendaciones para contar con suministros de emergencia, mientras otros han programado pruebas de sus sistemas de alertamiento.

Japón realizó un ejercicio de su sistema J-Alert el 11 de noviembre, Canadá tiene programadas pruebas de Alert Ready para el día 18 y Estados Unidos prepara su ejercicio nacional para el 17.

A ello se suman las recomendaciones de disponer de agua, alimentos, medicamentos y otros artículos suficientes para enfrentar emergencias durante al menos 72 horas.

Aunque estas medidas forman parte de programas de prevención y protección civil, su coincidencia temporal con las fallas tecnológicas ha servido para alimentar interpretaciones sobre una posible crisis internacional.

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¿Existe realmente una conexión?

Por ahora, las explicaciones conocidas apuntan a problemas diferentes.

Microsoft reportó dificultades relacionadas con sus servicios digitales; la FAA investiga fallas en infraestructura de telecomunicaciones, mientras que Amtrak señaló problemas en su sistema de reservaciones.

Los incidentes muestran hasta qué punto las actividades cotidianas dependen de sistemas tecnológicos que pueden sufrir interrupciones, incluso sin la intervención de un ataque informático.

La pregunta que permanece entre quienes siguen las teorías del supuesto apagón es si los acontecimientos continuarán acumulándose conforme se acerque el 17 de noviembre.

Hasta ahora, las coincidencias son reales, pero no existe evidencia de que formen parte de una operación coordinada o del comienzo de un apagón mundial.