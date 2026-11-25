El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó fuera de servicio parte de los sistemas de una de sus dependencias tras detectar un acceso no autorizado. El incidente salió a la luz en medio de reportes sobre una intrusión en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y un posible hackeo a una base de datos policial que administra el FBI. Las autoridades aún investigan qué información pudo quedar expuesta.

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El Tesoro desconecta sistemas tras detectar un acceso no autorizado

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Tesoro estadounidense, informó que el acceso no autorizado afectó a una parte limitada de sus sistemas. La dependencia desconectó algunos servicios mientras investiga lo ocurrido. Su portal de reportes electrónicos sigue en operación, aunque algunas funciones podrían estar temporalmente fuera de servicio.

La interrupción ya tuvo consecuencias para algunas instituciones financieras. FinCEN amplió hasta el 30 de diciembre el plazo para presentar ciertos reportes que vencían entre el 18 de noviembre y el 29 de diciembre. La medida aplica a las instituciones afectadas que utilizaban determinados servicios para enviar sus informes.

El Tesoro trabaja con el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura para determinar el alcance del incidente. Un funcionario citado por Reuters este miércoles 25 de noviembre dijo que, hasta ese momento, no había evidencia de que se hubieran vulnerado las bases de datos de reportes financieros ni las de beneficiarios finales de empresas.

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La CIA detectó una intrusión en un sistema de inteligencia

El martes 24 de noviembre se dio a conocer que una intrusión afectó un sistema no clasificado que utiliza la CIA para analizar información de fuentes abiertas. La plataforma permite trabajar con publicaciones en internet, bases de datos comerciales e imágenes de satélites privados. Según The Washington Post, el acceso ocurrió varias semanas antes de que el caso se hiciera público.

Un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional dijo al diario que el incidente no interrumpió operaciones críticas ni sistemas clasificados. Una fuente consultada por The Associated Press señaló que la brecha ya fue resuelta y que no involucró información clasificada. La CIA declinó comentar y sigue sin saberse a qué datos concretos tuvieron acceso los responsables.

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El FBI investiga un posible hackeo a su base de datos policial

CNN informó el viernes 20 de noviembre que el FBI investigaba una aparente intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal. La base de datos permite a corporaciones locales, estatales y federales consultar registros sobre personas buscadas o desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados. The Associated Press reportó el sábado 21 que todavía se desconocía el alcance del incidente.

Los reportes se suman al de una interrupción que sufrió la semana pasada una red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El gobierno estadounidense ha dicho que las fallas tecnológicas reportadas este mes no forman parte de un ciberataque coordinado. Hasta este miércoles, la información pública sobre los casos del Tesoro, la CIA y el FBI no establecía un vínculo entre ellos.