¿Qué está pasando? Japón, EU y Canadá prueban sus alertas de emergencia en noviembre

Primero fueron las recomendaciones para preparar una mochila de emergencia. Después, los llamados a contar con agua y alimentos suficientes para varios días. Ahora, las fechas de distintas pruebas de alertamiento han puesto otra pregunta sobre la mesa: ¿por qué tantos mensajes de preparación?

Japón, Estados Unidos y Canadá tienen previstos ejercicios de sus sistemas de emergencia durante noviembre. Aunque la cercanía de las fechas llama la atención, los anuncios revisados corresponden a calendarios y procedimientos propios; no establecen una operación conjunta ni una amenaza compartida.

También te puede interesar: ¿Qué está pasando? EUA anuncia sistema de alerta de emergencia y BBC se prepara ante apagones a gran escala

Japón pondrá a prueba el J-Alert

El 11 de noviembre, a las 11:00 horas locales, Japón tiene programada una prueba nacional de transmisión del J-Alert, sistema que permite comunicar rápidamente información sobre terremotos, tsunamis, fenómenos meteorológicos y ataques con misiles.

Durante el ejercicio se emitirán mensajes de prueba mediante altavoces públicos y otros medios habilitados por las autoridades locales. El calendario japonés contempla cuatro verificaciones durante el año fiscal, incluida la de noviembre.

Estados Unidos y Canadá también realizarán ejercicios

En Estados Unidos, FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones programaron para el 17 de noviembre, a las 14:20 horas del Este, una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, conocido como EAS.

El mensaje interrumpirá brevemente transmisiones de radio y televisión. En esta ocasión no será enviado a los teléfonos celulares. La actividad fue anunciada desde septiembre y busca identificar fallas antes de que el sistema sea necesario durante una emergencia real.

En Canadá, la Asociación de Seguridad Civil de Quebec recoge el 18 de noviembre, a las 13:55 horas, como fecha del ejercicio de Québec En Alerte, integrado al sistema canadiense de alertamiento.

Así, las tres fechas quedan dentro de un periodo de ocho días, aunque no en una misma semana, como señalan algunas publicaciones.

También te puede interesar: ¿Va a pasar algo? Varios países piden almacenar víveres de emergencia y ahora México también

Mochilas y víveres: más anuncios de preparación

La atención también se ha concentrado en las recomendaciones para mantener suministros en casa. El 3 de noviembre, la Comisión Europea presentó nuevas directrices para ayudar a la población a cubrir sus necesidades esenciales durante las primeras 72 horas de una crisis, mientras se moviliza la asistencia pública.

Estas medidas incluyen provisiones básicas y mochilas de emergencia, dentro de una estrategia que contempla distintos riesgos y que ya estaba en marcha.

En México, Claudia Sheinbaum aclaró el 10 de noviembre que su gobierno no cuenta con información sobre un peligro nacional o internacional que justifique una alerta específica. Mantuvo la recomendación de prepararse ante sismos, inundaciones y huracanes.

También te puede interesar: Mochila de emergencia: las cosas que realmente pueden salvar tu vida

¿Y las versiones sobre un ataque nuclear contra Irán?

A esta conversación se sumaron reportes sobre preparativos iraníes ante posibles ataques estadounidenses, incluidas versiones sobre un eventual uso de armas nucleares.

Sin embargo, esas versiones requieren cautela: el Ministerio de Salud iraní cuestionó la atribución de declaraciones utilizadas por The Times en su reporte sobre distribución de yodo cerca de instalaciones nucleares. Ese señalamiento tampoco permite confirmar que exista una decisión estadounidense de emplear armamento nuclear.

La cercanía de los anuncios puede despertar dudas, pero no demuestra que todos respondan a un mismo acontecimiento. Hasta ahora, los documentos revisados describen ejercicios de verificación y medidas de preparación; no acreditan una conexión con un ataque contra Irán.