¿Qué está pasando? Reportan plan iraní para atacar a Trump con drones explosivos

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán sumaron un nuevo capítulo este sábado, tras difundirse información sobre amenazas contra integrantes del gobierno estadounidense que habrían motivado cambios en sus actividades públicas y medidas adicionales de protección.

En paralelo, se reportó el paso de cuatro helicópteros militares por un corredor aéreo restringido de Washington, una operación que llamó la atención en medio de las versiones sobre riesgos para altos funcionarios.

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El diario israelí Israel Hayom informó este 14 de noviembre que el Mossad compartió con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) información sobre un presunto plan iraní para atacar al presidente Donald Trump y a integrantes de su administración, incluso mediante drones cargados con explosivos.

La publicación atribuyó los datos a funcionarios de alto nivel de Israel y Estados Unidos que no fueron identificados. Hasta el momento de esta revisión, la Casa Blanca y la CIA no habían confirmado públicamente el supuesto complot.

¿Qué habría detectado el Mossad?

De acuerdo con el reporte, las agencias estadounidenses solicitaron al Mossad verificar información sobre las amenazas. El organismo israelí habría corroborado los datos, que también habrían sido respaldados por otro servicio de inteligencia occidental cuya identidad no fue revelada.

Las fuentes consultadas por el periódico describieron amenazas específicas y recientes contra Trump y otros integrantes de su gobierno.

Entre los métodos presuntamente contemplados se encuentra el uso de drones con explosivos, una posibilidad que habría llevado a reforzar la protección de los funcionarios, especialmente durante actividades al aire libre.

Aunque diferentes medios internacionales retomaron la información, las versiones sobre este supuesto plan remiten al reporte de Israel Hayom y no constituyen confirmaciones independientes.

Menos apariciones y funcionarios en instalaciones protegidas

Según la publicación, algunos funcionarios considerados posibles objetivos redujeron sus apariciones en espacios abiertos y fueron trasladados temporalmente de sus viviendas a instalaciones protegidas.

El reporte también señala que las apariciones públicas de Trump habrían sido limitadas y que, cuando participa en actividades al aire libre, cuenta con protección reforzada y sistemas destinados a detectar y neutralizar drones.

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Por separado, CBS News confirmó durante la semana que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trasladó a una base militar tras recibir amenazas atribuidas a Irán.

Ese antecedente aporta contexto sobre las preocupaciones de seguridad alrededor del gobierno estadounidense, aunque no confirma que su traslado responda al presunto complot con drones difundido este sábado.

Cuatro helicópteros cruzan una ruta restringida de Washington

En medio de la difusión del reporte, el fotógrafo Andrew Leyden, quien documenta actividades en Washington, informó sobre el paso de cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea estadounidense por el Washington Channel.

Según su publicación, la formación, identificada con el indicativo MUSEL 13, utilizó la Ruta 1, un corredor sujeto a restricciones tras el choque entre un avión comercial y un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, ocurrido el 29 de enero de 2025.

Leyden señaló que las aeronaves realizaron circuitos alrededor de Washington antes de recibir autorización del control de tránsito aéreo para cruzar el corredor.

La Administración Federal de Aviación (FAA) establece que las rutas de helicópteros 1 y 5 están restringidas a determinadas operaciones prioritarias, médicas y policiales, salvo autorización específica del control aéreo.

Los UH-1N del Primer Escuadrón de Helicópteros participan en misiones de transporte, seguridad y respuesta ante contingencias en la región de la capital estadounidense, que pueden incluir el traslado de altos funcionarios. La unidad también realiza entrenamientos para mantener su capacidad de reacción.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente que los vuelos mencionados estuvieran relacionados con la amenaza iraní, que transportaran funcionarios o que formaran parte de una evacuación.

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El jefe del Mossad también visitó Washington

La información se difundió después de que se reportara la visita a Washington del director del Mossad, Roman Gofman, para sostener conversaciones sobre Irán con funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe.

Aunque ambos acontecimientos coinciden en el tiempo, no se ha confirmado públicamente que la visita estuviera relacionada con el supuesto complot.

Por ahora, el reporte describe una presunta amenaza dirigida contra Trump y altos funcionarios estadounidenses. No establece que haya ocurrido un ataque ni que exista una ofensiva confirmada contra Washington como ciudad.