¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales HOY martes 13 de octubre por el huracán ‘Simón’?

A pesar de que el huracán “Simón” se debilitó a categoría 1 y no tocará tierra hasta este próximo fin de semana, sigue generando condiciones lluviosas en algunos estados, por lo que este martes 13 de octubre sigue vigente el pronóstico de precipitaciones considerables en algunas zonas. ¿Dónde se registrarán? Esto indica el SMN.

Desde hace ya varios días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación y desarrollo del ciclón tropical “Simón”, el número 18 de la temporada en el océano Pacífico, que se aproximaría a territorio nacional e incluso tocaría tierra como un fuerte huracán de categoría 3.

Sin embargo, en los últimos días y horas las condiciones de “Simón” se han actualizado, por lo que ahora el ciclón avanza como huracán de categoría 1, de manera paralela a la costa de México.

Actualización de “Simón”

En el más reciente reporte del SMN, del mediodía de este martes 13 de octubre, “Simón” se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, manteniéndose frente a las costas de Jalisco y Nayarit, y generando chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México.

El huracán se ubicaba en latitud norte 20.2 y longitud oeste 107.4, con un desplazamiento hacia el oeste a 279 grados, con una velocidad de 4 km/h.

¿Dónde habrá fuertes lluvias por “Simón”?

En la misma actualización del SMN se dio a conocer que este martes 13 de octubre “Simón” seguirá generando precipitaciones en algunas entidades.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en algunas zonas de Nayarit, así como chubascos de 5 a 25 milímetros en Sinaloa.

Más lluvias fuertes por otros sistemas

Si bien, debido a la clasificación actual de “Simón” y a su trayectoria y distancia de territorio nacional, este ya no generará lluvias tan intensas, sí se prevé que otras entidades presenten precipitaciones de consideración este martes, aunque por otros factores.

Actualmente, el frente frío 2 y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México, generará lluvias en algunos estados de estas zonas.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior de México, aunados a una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica en el sureste del país mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctrica en esta zona del territorio nacional.

Con estos factores, para este martes se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Además, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Y con pronóstico de intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, estarán:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se prevé que el resto de la semana presente condiciones lluviosas en muchos de estos estados, que incluso se intensificarán entre el miércoles y viernes, cuando algunas entidades presentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros.