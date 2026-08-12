¿Qué pasará con los trámites de notarías de Durango que enfrentaron problemas legales?

Se está dando seguimiento al caso de las notarías de Durango que enfrentaron problemas legales por delitos que se les imputaron, informó el presidente del Colegio de Notarios, Juan Parral.

“En el caso de las dos notarías ya hubo renuncia por parte de los notarios, que es un derecho que tienen los notarios de acuerdo a la ley y posteriormente en una de ellas, ya se llevó a cabo el cierre”.

¿Qué pasará con los trámites?

“Todas las escrituras o todos los trámites que estaban en la notaría de aquí de Durango ya los tienen la Dirección General de Notarías. Entonces le decimos a la ciudadanía que no se preocupe, nosotros estamos dando seguimiento y en coordinación”, aseguró.

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Asimismo, dijo que se prevé que la notaría de Gómez Palacio también cierre esta semana.

“Con posterioridad ya queda a cargo del Ejecutivo de acuerdo con la Constitución del Estado de Durango, para declarar las vacantes y entonces sí entra el examen de oposición”.

“En la vinculación a proceso en una está como Asociación Delictuosa, la de Gómez Palacio; y en otra, falsificación de Durango y suplantación de identidad”, indicó respecto a los delitos que se imputan.

Antecedente

Como El Siglo de Durango informó, en el mes de junio se llevó a cabo la detención del Notario Público No. 2 de la Demarcación de Durango, y del Notario Público No. 15 de la Demarcación de Gómez Palacio, Durango.

“Como institución de orden público, nuestra primera responsabilidad es con la verdad y con la ciudadanía, y estaremos muy atentos al curso que tomen las investigaciones, así como de la situación jurídica de ambos notarios”, se asumió en su momento por parte del Colegio de Notarios.

Por lo que se estableció el compromiso de dar seguimiento a estos casos y de no obstaculizar las investigaciones.