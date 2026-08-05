¿Qué relación tiene la muerte de 'El Gordo Peruci' y la de César Gastélum?

El asesinato del creador de contenido César Gastélum ha provocado que miles de usuarios en redes sociales recuerden otro caso que conmocionó a Sinaloa, el de Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido como “El Gordo Peruci”.

Tras la muerte de Gastélum, ocurrida durante una transmisión en vivo en Culiacán, seguidores comenzaron a revivir una publicación de diciembre de 2024 en la que el influencer visitó la tumba de “El Gordo Peruci” para despedirse de quien consideraba un amigo cercano.

Una amistad que trascendió las redes sociales

La razón es que ambos no solo compartían el mismo oficio como influencers, sino también una estrecha amistad que quedó documentada en fotografías, videos y mensajes publicados en sus cuentas oficiales.

En distintas ocasiones aparecieron juntos en reuniones, videos y publicaciones, por lo que era conocida su cercanía dentro de la comunidad de creadores de contenido de Culiacán. Cuando "Peruci" fue asesinado en diciembre de 2024, Gastélum compartió un emotivo mensaje en el que agradecía los consejos y el respaldo que recibió de él durante su crecimiento en redes sociales.

Ahora, casi dos años después, esa publicación volvió a circular masivamente luego de confirmarse el fallecimiento de César Gastélum.

¿Existe una conexión entre ambos asesinatos?

El hecho de que los dos influencers hayan sido asesinados en Culiacán ha generado múltiples especulaciones en redes sociales, sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que ambos homicidios estén relacionados entre sí.

Diversos usuarios han señalado coincidencias debido a la amistad que mantenían, así como a que ambos perdieron la vida en ataques armados. No obstante, las autoridades no han presentado evidencia que permita establecer un vínculo directo entre los dos casos o que la relación personal entre ellos haya sido el motivo de alguno de los crímenes.

Dos casos que marcaron a la comunidad digital

Con la muerte de César Gastélum, muchos seguidores consideran que la historia de amistad entre ambos influencers terminó de la forma más trágica posible .

Las publicaciones de despedida dedicadas a “El Gordo Peruci” hoy adquieren un significado distinto para miles de personas que seguían a los dos creadores de contenido. En redes sociales abundan mensajes recordando las colaboraciones que realizaron, las bromas que compartían y el apoyo mutuo que mostraban públicamente.

Mientras tanto, la Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones sobre el asesinato de César Gastélum y no ha informado de manera oficial sobre el móvil del ataque ni sobre una posible relación con otros casos ocurridos anteriormente en la entidad.