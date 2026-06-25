¿Qué sabemos de las desapariciones en Sinaloa? Lista de municipios con más casos en este 2026

El estado de Sinaloa continúa viviendo uno de sus episodios más turbios y tristes en toda su historia con altas tazas de crimen organizado, corrupción, autoridades siendo investigadas y desapariciones.

En ese último tema, las instancias no solo se han quedado en municipios lejanos a las autoridades, sino que también ya han alcanzado al puerto de Mazatlán.

Casos que resuenan

En el último año, al menos tres casos de desaparición han generado preocupación por haber ocurrido en Mazatlán, un destino turístico que durante años fue considerado uno de los más importantes del país. Uno de ellos es el de Carlos Emilio, un joven cuyo paradero sigue siendo desconocido tras varios meses de búsqueda.

A este caso se suma el de José Isaías García, originario de Querétaro, quien desapareció después de viajar al puerto para celebrar su cumpleaños. Tras más de un año de búsqueda, sus restos fueron localizados y posteriormente identificados por las autoridades, poniendo fin a una larga espera para sus familiares.

Otro de los hechos que incrementó la preocupación fue la desaparición de cuatro personas originarias del Estado de México , quienes fueron reportadas como no localizadas tras viajar a Sinaloa.

La coincidencia de estos casos, algunos relacionados con visitantes y otros con habitantes locales, ha reforzado el llamado de colectivos y familiares para fortalecer las labores de búsqueda e investigación en la entidad.

Sinaloa, un foco rojo

Medios nacionales reportan que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a inicios de año se contabilizaron a 771 personas que habrían desaparecido en el país, aunado a ello se hizo el comparativo para ver cuál es el estado que más personas no encontradas tiene, siendo:

Ciudad de México - 98 casos Guanajuato - 66 Sinaloa - 61

Bajo este contexto, se contabilizó qué municipios del estado tenían más desaparecidos, y quedó de la siguiente forma: