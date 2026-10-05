¿Qué significa que una presa esté al 100% y por qué comienza a desfogar?

Los reportes sobre el nivel de las presas suelen llamar la atención durante la temporada de lluvias, especialmente cuando aparecen porcentajes de llenado elevados o se anuncia la liberación de agua. Sin embargo, interpretar esas cifras requiere conocer cómo se mide el almacenamiento y qué función cumplen las distintas obras de una presa.

El reciente desfogue de la presa Guadalupe Victoria, en Durango, pone sobre la mesa una pregunta: ¿alcanzar el 100% significa que el agua está a punto de rebasar la cortina? El porcentaje, por sí solo, no permite llegar a esa conclusión.

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El 100% tiene una referencia técnica

En los reportes de almacenamiento de Conagua, el porcentaje generalmente se calcula respecto de la capacidad al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, conocido como NAMO.

Este corresponde al nivel máximo de operación ordinaria para atender los aprovechamientos previstos, como abastecimiento, riego o generación eléctrica, según las características de cada presa. Por eso, el 100% no debe interpretarse automáticamente como agua llegando al borde superior de la cortina.

También existe el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias, o NAME. Conagua explica que el volumen comprendido entre este nivel y el NAMO sirve para controlar las avenidas, es decir, los ingresos de agua asociados con eventos hidrometeorológicos.

Ese espacio tiene una función de regulación; no significa que pueda utilizarse indefinidamente como almacenamiento habitual.

¿Por qué se libera agua?

Durante una lluvia intensa, el embalse puede recibir agua tanto de la precipitación directa como de los escurrimientos que llegan desde su cuenca. Por ello, lo que ocurre aguas arriba resulta importante para su operación.

La liberación controlada permite manejar el almacenamiento y conservar capacidad para recibir nuevos ingresos, conforme a las condiciones del embalse y sus reglas de operación. No depende únicamente de que el reporte marque exactamente el 100%.

Las presas también realizan extracciones destinadas a sus usos habituales. Es necesario distinguirlas de las maniobras para manejar excedentes o avenidas.

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No todas descargan de la misma manera

Los vertedores permiten dar salida al agua excedente. Algunos funcionan mediante compuertas y otros son de descarga libre, por lo que su comportamiento depende del nivel del embalse y de su diseño.

La obra de toma, por su parte, permite extraer agua para los aprovechamientos previstos. Un reporte puede incluir salidas por esta estructura, por el vertedor o por ambos sistemas.

Para la población, el dato relevante no es solamente cuánto almacena la presa, sino cómo evolucionan las entradas, las descargas y los cauces aguas abajo. Conagua recomienda atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informado mediante los reportes oficiales, especialmente cuando se anuncian maniobras de desfogue.