¿Quién era 'El Komanche', streamer que fue encontrado sin vida en vivienda de Monterrey?

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como "El Komanche", fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, a sus 30 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales y señaló que ya había tenido comunicación con la familia del creador de contenido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la noticia generó reacciones entre seguidores y otros integrantes de la comunidad de creadores de contenido, donde "El Komanche" logró posicionarse gracias a sus transmisiones de videojuegos y su participación en proyectos digitales.

A través de redes sociales, el representante de "El Komanche" recordó la trayectoria del streamer y destacó el cariño que sentía por su país, además de mencionar varios proyectos que tenía en marcha.

En el mensaje también hizo referencia al acoso, al señalar que el bullying no debe tomarse a la ligera, aunque no precisó su sus palabras estaban relacionadas directamente con las circunstancias de la muerte.

Días antes de que se conociera la noticia, el 19 de octubre, "El Komanche" publicó en su cuenta de X el mensaje “Los días simplemente no mejoran”.

Asimismo, durante una de sus últimas transmisiones habló sobre la ilusión que le generaba la llegada de nuevos videojuegos y mencionó que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

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¿Quién era "El Komanche"?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Vicente, en El Salvador. Su carrera como streamer comenzó hace más de 10 años, cuando empezó a hacer transmisiones en la plataforma de Twitch en el 2015.

Con el paso de los años, logró construir una comunidad de seguidores, principalmente de habla hispana. Sus transmisiones incluían temas relacionados con videojuegos, conversaciones en directo y colaboraciones con otros creadores, con lo que amplió su presencia en distintas plataformas.

Su popularidad creció más entre 2020 y 2022, periodo en el que comenzó a participar en proyectos con figuras reconocidas del streaming en español.

Entre las personalidades con las que coincidió se encuentran Fernanfloo e Ibai Llanos, quienes también cuentan con una amplia audiencia en internet.

"El Komanche" llegó a reunir cerca de medio millón de suscriptores en YouTube y alrededor de 881 mil seguidores en Instagram.

Squid Craft Games, uno de sus proyectos más reconocidos

Uno de los proyectos más conocidos en los que participó fue Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la producción surcoreana El Juego del Calamar.

El evento reunió a muchos streamers tanto de España como de Latinoamérica, que debían superar distintas pruebas dentrl del videojuego para mantenerse en la completencia.

El proyecto se convirtió en una de las producciones que marcaron al entretenimiento digital en español, con la participación de creadores como AuronPlay y El Rubius.

Su participación en eventos y su salida de Twitch

La carrera digital de "El Komanche" también se relacionó con eventos que reunían a creadores de contenido de distintas comunidades. Entre ellos se encontraba La Velada del Año 6, el espectáculo de boxeo organizado por Ibai Llanos en el que estaba contemplada su participación.

Sin embargo, el combate que tenía previsto realizar fue cancelado después de que el streamer adelantara información sobre su participación, lo que habría incumplido un acuerdo de confidencialidad.

Luego de que en noviembre de 2025 recibiera una suspensión en Twitch por una polémica relacionada con el streamer Pereira, en enero de 2026 anunció que dejaría de transmitir en la plataforma de forma definitiva, manifestando su inconformidad con dicha red.

Pese a los cambios en su actividad, "El Komanche" mantuvo una presencia entre las comunidades de videojuegos y streaming.

Hasta el momento, autoridades continúan las investigaciones en torno al repentino fallecimiento del creador de contenidos.