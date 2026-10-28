¿Quién era 'El Profe' Peñuelas, sujeto abatido junto a 'El Chuy' González en Sinaloa? 

Un nuevo operativo federal, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), tuvo como resultado dos sujetos abatidos, quienes fueron identificados como "El Chuy" González y "El Profe" Peñuelas.

El primero es un operador criminal que era buscado por Estados Unidos y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero , sin embargo, el intercambio de disparos terminó con su vida.

De acuedo a la información proporcionada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los hechos ocurrieron el lunes 26 de octubre cuando se encontraba activo el operativo en inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa, y comenzó una persecución.

En el trayecto, que duró varios minutos, "El Chuy" y "El Profe" se trasladaban en unas camionetas de gran tamaño e intentaron escapar, sin embargo, los elementos de Marina lograron interceptarlos.

Ambos murieron durante el intercambio de disparos, y tras neutralizar la situación, se obtuvo como resultado el aseguramiento de cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos.

Familiares acudieron ante las autoridades y manifestaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", y "El Profe".

¿Quién era "El Profe" Peñuelas?

Según los datos revelados por las autoridades, el segundo sujeto abatido es Cesáreo Peñuelas Ruiz , mejor conocido como "El Profe" y quien tenía una relación cercana con Jesús González.

Además de ser tío y sobrino, Ruiz era uno de sus presuntos colaboradores de confianza dentro del Cártel de Guasave, en donde producían y distribuían metanfetamina, marihuana, heroína, y más reciente tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Su estructura operaba en Sinaloa y Sonora, sin embargo tenía algunas conexciones en la frontera norte para que la "mercancía" llegara hacia estados como California, Texas, Colorado y Washington.