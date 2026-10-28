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CHUY GONZÁLEZ

¿Quién era 'El Profe' Peñuelas, sujeto abatido junto a 'El Chuy' González en Sinaloa? 

García Harfuch detalló que los hechos ocurrieron tras un operativo desplegado en Sinaloa.

¿Quién era 'El Profe' Peñuelas, sujeto abatido junto a 'El Chuy' González en Sinaloa? 

¿Quién era 'El Profe' Peñuelas, sujeto abatido junto a 'El Chuy' González en Sinaloa? 

REDACCIÓN WEB
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Un nuevo operativo federal, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), tuvo como resultado dos sujetos abatidos, quienes fueron identificados como "El Chuy" González y "El Profe" Peñuelas. 

El primero es un operador criminal que era buscado por Estados Unidos y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero, sin embargo, el intercambio de disparos terminó con su vida. 

De acuedo a la información proporcionada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los hechos ocurrieron el lunes 26 de octubre  cuando se encontraba activo el operativo en inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa, y comenzó una persecución. 

En el trayecto, que duró varios minutos, "El Chuy" y "El Profe" se trasladaban en unas camionetas de gran tamaño e intentaron escapar, sin embargo, los elementos de Marina lograron interceptarlos. 

Ambos murieron durante el intercambio de disparos, y tras neutralizar la situación, se obtuvo como resultado el aseguramiento de cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos. 


Familiares acudieron ante las autoridades y manifestaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", y "El Profe". 


¿Quién era "El Profe" Peñuelas?


Según los datos revelados por las autoridades, el segundo sujeto abatido es Cesáreo Peñuelas Ruiz, mejor conocido como "El Profe" y quien tenía una relación cercana con Jesús González. 


Además de ser tío y sobrino, Ruiz era uno de sus presuntos colaboradores de confianza dentro del Cártel de Guasave, en donde producían y distribuían metanfetamina, marihuana, heroína, y más reciente tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. 


Su estructura operaba en Sinaloa y Sonora, sin embargo tenía algunas conexciones en la frontera norte para que la "mercancía" llegara hacia estados como California, Texas, Colorado y Washington. 


También, a ambos se les relaciona con Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", quien dirige esa organización criminal y está en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. 










               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC OMAR GARCÍA HARFUCH El Profe Peñuelas CHUY GONZÁLEZ CÁRTEL DE GUASAVE Profe", González, Jesús, quien

               

                
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