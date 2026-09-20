¿Quién era 'El Tyson', interno que murió en el HG450? Este es su historial criminal

La mañana de este domingo 20 de septiembre, El Siglo de Durango le informó sobre la muerte de un interno del Centro de Reinserción Social (CERESO No. 1) de Durango, quien había estado hospitalizado una semana en el Hospital General 450.

Según la información, se trata de Óscar, de 56 años de edad y conocido como "El Tyson" , quien habría presentado una molestia en la cadera mientras se encontraba recluido en este penal.

El parte médico manifiesta que le fue diagnosticada una úlcera en esta zona, lo que habría complicado su estado de salud y perder la vida cerca de las 22:00 horas del sábado 19 de septiembre.

No obstante, en el nosocomio no se encontraba ningún familiar al momento del deceso , por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley correspondiente, determinar su causa y esperar a que sea reclamado.

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Traslado de "El Tyson" desde Mazatlán a Durango.

¿Quién era "El Tyson" y por qué estaba recluido en el Cereso de Durango?

A principios del mes de mayo de este año, un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaba sobre la detención y traslado de Óscar "R", alias "El Tyson", desde Mazatlán hasta la capital duranguense.

"El Tyson" arribando a Durango.

El sujeto era buscado por autoridades estatales por su presunta participación en un atentado a policías municipales de Gómez Palacio ocurrido durante el 4 de octubre de 2025.

Según la investigación, él y otro sujeto se encontraban a bordo de un vehículo cuando dispararon contra los elementos que se encontraba en un retén a la salida de esta ciudad y posteriormente huyeron y abandonaron el vehículo en Torreón, Coahuila.

Además de este hecho, también es señalado de lanzar artefactos explosivos, sin que haya mayor información sobre la situación.

También, en febrero de ese 2025 , meses antes de el atentado, "El Tyson" había robado un Nissan Tsuru color blanco de una colonia de Gómez Palacio, para después trasladarse a un domicilio en donde realizaron varios disparos con arma de fuego contra una mujer y un adolescente, mismo que murió tras el ataque.

A su llegada a Durango, fue recluido en las instalaciones del Cereso No. 1 de la capital, en donde el Juez lo reclamó por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en su hipótesis de traición y en perjuicio de un servidor público, asociación delictuosa, terrorismo y delitos contra servidor público.