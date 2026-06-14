¿Quién era Oliver Tree, cantante que murió en accidente de helicóptero en Brasil?

La música alternativa perdió este domingo a una de sus figuras más peculiares. El cantante estadounidense Oliver Tree murió a los 32 años luego de verse involucrado en un accidente aéreo registrado en Brasil, donde dos helicópteros colisionaron, provocando también la muerte de otras personas que viajaban en las aeronaves, entre ellas el YouTuber Gaspi y el productor musical Lucas Vignale.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores y dentro de la industria musical, pues el artista se mantenía activo con presentaciones internacionales y nuevos proyectos, además de conservar una gran presencia en redes sociales gracias a su estilo irreverente.

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De California para el mundo

Nacido como Oliver Tree Nickell en Santa Cruz, California, el músico mostró interés por el arte y la música desde temprana edad. Durante sus primeros años experimentó con distintos géneros y proyectos, desarrollando una propuesta que combinaba elementos del pop alternativo, la electrónica, el indie rock y el hip hop.

Su carrera comenzó a tomar popularidad gracias a canciones que rápidamente captaron la atención en internet y que fueron acompañadas por videos llenos de humor y personajes extravagantes que terminaron convirtiéndose en parte esencial de su identidad artística.

Con el paso de los años, Oliver Tree logró consolidar un estilo único que lo diferenciaba del resto de los artistas contemporáneos, apostando por una imagen poco convencional que incluía su característico corte de cabello tipo tazón, grandes lentes y coloridos atuendos.

El éxito de "Life Goes On" y "Miss You"

Aunque ya contaba con una base de seguidores, fue con el lanzamiento de su álbum "Ugly Is Beautiful" cuando alcanzó reconocimiento internacional. Temas como "Hurt", "Alien Boy", "Life Goes On" y "Miss You" se posicionaron entre las canciones más escuchadas en plataformas digitales y redes sociales.

La popularidad de sus temas se multiplicó gracias a videos virales y tendencias que permitieron que millones de personas alrededor del mundo conocieran su música.

Una figura que trascendió la música

Además de su carrera como cantante, Oliver Tree también se desempeñó como productor, actor y creador de contenido. Su creatividad lo llevó a participar en proyectos audiovisuales, entrevistas fuera de lo convencional y colaboraciones con diversas figuras del internet.

En los últimos meses había incrementado su presencia entre el público latinoamericano y mantenía una relación cercana con algunos influencers y creadores de contenido, lo que amplió aún más su alcance en la región.

Carrera aún en ascenso

La muerte del cantante ocurre en un momento en que se encontraba recorriendo distintos países como parte de una gira internacional. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una identidad artística imposible de confundir, Oliver Tree construyó una carrera basada en la originalidad y en desafiar las fórmulas tradicionales de la industria.

Su fallecimiento deja un vacío en la escena alternativa y pone fin a una trayectoria marcada por la creatividad, el humor y una capacidad para conectar con varias generaciones a través de la música y la cultura digital.