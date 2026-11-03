¿Quién es Alejandro 'N', el activista y dueño de Happy Monkey detenido en Durango?

Este martes trascendió la detención de Alejandro "N", empresario y propietario de Happy Monkey, el dispensario y club cannábico situado en la ciudad de Durango.

¿Por qué fue detenido el propietario de Happy Monkey?

Alejandro "N" fue detenido en un operativo conjunto entre el Ejército y elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La detención se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre como parte de las acciones realizadas por personal encargado del cumplimiento de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes dieron seguimiento a una orden emitida por la autoridad judicial competente.

¿Quién es Alejandro "N", propietario de Happy Monkey?

Alejandro "N" es un abogado de origen duranguense. Es conocido en el ámbito empresarial y como activista de derechos humanos; se le podría considerar un referente en la industria del cannabis en México.

Su carrera empresarial comenzó a despuntar en el año 2017, cuando inició una ruta jurídica en Durango orientada a abrir el mercado del cáñamo.

Para el año 2021, logró obtener una de las autorizaciones de autoconsumo más completas, fundando María y Juana Cannabis, compañía que en diciembre de 2023 obtuvo permisos formales de comercialización.

Para 2026, se convirtió en la primera persona en México en transportar de forma legal, de Sinaloa a Durango y por vía aérea, un cargamento de 80 kilogramos de cannabis.

También es conocido por ser el impulsor de "Modo Avión", un hub cannábico legal que opera en Los Mochis, Sinaloa.

Alejandro "N" llegó a denunciar públicamente algunos "atropellos" por parte de autoridades federales y locales relacionados con su actividad comercial.

¿Qué pasó con Happy Monkey?

Happy Monkey cobró relevancia a mediados del mes de agosto de 2026, luego de que se proclamara como el primer dispensario legal de cannabis en México.

Diversos amparos y trámites ante la Cofepris para el uso lúdico y medicinal impulsaron a Alejandro "N" a abrir las puertas de este establecimiento.

Pocas horas después de la inauguración de Happy Monkey, autoridades federales y estatales determinaron que el permiso no facultaba al colectivo para la comercialización masiva de productos con cannabis.

Hasta ahora, las sucursales de Happy Monkey permanecen clausuradas, entre ellas las ubicadas en Jardines de Durango, Fidel Velázquez y la zona Guadiana.