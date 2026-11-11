¿Quién es ‘Beto Leyva’, presunto operador del Cártel de Sinaloa y con actividad en Durango detenido?

José Alberto “N”, conocido como “Beto Leyva”, fue detenido en Tijuana, Baja Calfornia, durante un opeartivo de autoridades federales, luego de ser señalado como presunto operador de una facción del Cártel de Sinaloa con actividades en Durango, Sinaloa y Baja California.

“Beto Leyva” es investigado por su posible participación en delitos como tráfico de personas, secuestro de migrantes y lavado de dinero. Además, las autoridades lo identifican como una persona cercana a los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”.

Su captura fue dada a conocer este miércoles 11 de noviembre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el aseguramiento se realizó durante el cumplimiento de órdenes de cateo en distintos inmuebles de Tijuana.

Pero ¿quién es “Beto Leyva” y qué actividades presuntamente realizaba dentro de la organización criminal?

¿Qué se sabe de “Beto Leyva”?

José Alberto “N” es identificado por las autoridades como una persona cercana a los hermanos René y Alonso Arzate García, quienes son señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con influencia en Tijuana.

Las investigaciones señalan a “Beto Leyva” como uno de los colaboradores de esta estructura, con movimientos principalmente en Baja California y Sinaloa. Entre los lugares donde habría mantenido presencia se encuentran Tijuana, así como Choix y Los Mochis.

Aunque su detención ocurrió en territorio de Baja California, su presunta relación con actividades delictivas en Durango también forma parte de los datos difundidos.

Sin embargo, hasta el momento no se han detallado los municipios de la entidad donde habría operado ni las acciones específicas que se le atribuyen.

Tráfico de personas, secuestros y lavado de dinero

Entre las actividades que las autoridades atribuyen a José Alberto “N” se encuentra la coordinación del traslado irregular de personas de Tijuana a San Diego y San Ysidro, California.

También es señalado por su presunta participación en el secuestro de migrantes, quienes eran privados de su libertad para posteriormente exigir dinero a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

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A estas actividades se suman operaciones de lavado de dinero mediante negocios que presuntamente eran utilizados como fachada para introducir recursos de procedencia ilícita al sistema financiero.

Asimismo, las indagatorias lo relacionan con una red dedicada a conseguir armas de fuego y vehículos robados en territorio estadounidense, que posteriormente eran destinados al abastecimiento de la organización criminal.

Ya había sido detenido en Estados Unidos

Los antecedentes de “Beto Leyva” también incluyen un arresto en 2007, cuando fue asegurado por la Patrulla Fronteriza en El Cajón, California, por presunta participación en el ingreso irregular de personas a Estados Unidos.

Además, cuenta con una orden de arresto vigente en ese país, relacionada con su falta de comparecencia ante procedimientos judiciales federales.

José Alberto “N” quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.