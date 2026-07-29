¿Quién es 'El 20', sujeto detenido en Sinaloa que es ligado a 'Los Chapitos' y los 'Cualiacanazos'?

Durante un intenso operativo realizado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a un sujeto que está presuntamente ligado con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Se trata de un hombre apodado "El 20" , mismo que también habría participado en los hechos violentos conocidos como el "Culiacanazao" de 2019 y 2023 en ese mismo estado.

De acuerdo a la información proporcionada por el Gabiente de Seguridad, el arresto ocurrió durante el transcurso del martes 28 de julo y estuvo a cargo de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con él se detuvo a otras dos personas y se aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 mm, cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y varios equipos tácticos.

Todo fue puesto a disposición de la FGR con sede en Mazatlán para iniciar su proceso jurídicos, pues tiene un amplio historial delictivo.

¿Quién es 'El 20'?

Fue identificado como Adrián "N", un jefe regional del Cártel de Sinaloa y quien tenía operaciones en diversas ciudades de ese estado como El Rosario, Villa Unión, El Palmito, La Concordia, Escuinapa y Mazatlán.

Las zonas coinciden con el territorio donde opera el grupo formado por los hermanos Martínez Larios ("El Gabito", "El Casco", "El Owen" y "El Monstruo"), quienes sostuvieron la presencia del grupo criminal en la región.

Entre los hechos violentos que se le adjudican están agresiones contra fuerzas militares, la primera ocurriría el 30 de septiembre de 2016 en Cualiacán y donde atacó a eementos del ejército y perdieron la vida cinco.

Años después ayudaría a evitar la detención de Ovidio Guzmán López ; el primero en octubre de 2019 cuando derivó en el repliegue de las fuerzas armadas y después fue liberado.

Posteriormente, en 2023 también tendría en la mira a varios elementos, dejando varios sin vida y otros heridos en Culiacán; no obstante, esta vez "El Ratón" sí fue detenido.

La detención de "El 20" ocurre semanas después de la de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias "El Gabito", en Mazatlán.