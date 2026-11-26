Este jueves 26 de noviembre, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México informó sobre nuevas detenciones y aseguramientos de elementos importantes del crimen organizado. En esta ocasión, se dio a conocer que en Tamazula, Durango, se logró la captura de “El Chapo Félix”, presunto operador de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa, así como otras tres personas.

Fernando Félix Corrales, conocido como “El Chapo Félix”, fue detenido en el municipio de Tamazula durante un despliegue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es “El Chapo Félix”?

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Fernando Félix Corrales es identificado como presunto operador de una organización conocida como “Fuerzas Especiales Zambada”, agrupación relacionada con la facción de “Los Mayos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Aunque las autoridades no detallaron qué actividades desempeñaba dentro de esta estructura, su identificación como operador lo ubica entre los objetivos principales de los recientes despliegues federales contra organizaciones criminales que mantienen operaciones en la región.

La captura ocurrió el miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, en las inmediaciones del poblado Cupia, perteneciente al municipio de Tamazula, Durango. Sin embargo, fue informada hasta este jueves 26.

Según los reportes, los elementos federales realizaban recorridos terrestres cuando detectaron a varias personas armadas y con equipo táctico sobre un camino de terracería. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron escapar hacia una zona de maleza, pero fueron alcanzados.

Junto con Fernando Félix Corrales fueron detenidos otros dos adultos, identificados como Javier “N” y Marco “N”, así como un menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada.

¿Qué aseguraron durante la detención en Tamazula?

Como resultado de la intervención, las fuerzas federales aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores y 260 cartuchos útiles de distintos calibres.

También fueron recuperados seis chalecos balísticos que portaban los detenidos. En las fotografías difundidas por las autoridades se observa que uno de los chalecos tenía la leyenda “Fuerzas Especiales”, aparentemente en referencia a la célula con la que se relaciona a “Chapo Félix”.

La organización “Fuerzas Especiales Zambada” estaría vinculada con la facción de “Los Mayos”, identificada por operar bajo el liderazgo de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

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Debido a las condiciones del terreno y a las dificultades para acceder a la zona por vía terrestre, las autoridades utilizaron aeronaves de la Marina para dar seguridad al operativo y trasladar a las cuatro personas detenidas.

Posteriormente, tanto los presuntos integrantes del grupo delictivo como el armamento y el equipo táctico quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar su situación jurídica.