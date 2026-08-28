¿Quién es 'El Cholo' en la vida real, el personaje atrapado con 'El Chapo' en la película 'La Captura'?

El pasado 21 de agosto se estrenó en Netflix la película "La Captura", una producción mexicana dirigida por Chava Cartas y que ya se ha colocado como la más vista a nivel mundial.

Tras su llegada al catálogo de contenidos, ha generado varias intrigras sobre sus personajes, especialmente porque la historia está basada en hechos reales , con los testimonios de los policías federales que capturaron a Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", en 2016.

Anteriormente El Siglo de Durango le había informado sobre quiénes son los elementos de seguridad en la vida real, pero la duda continúa con el personaje de "El Cholo", el sujeto que fue detenido junto al exlíder del Cártel de Sinaloa.

En la película "El Chapo" está compañado de este sujeto, quien intenta imponer miedo en los policías luego de decirles que "traía al patrón", pero nada valió para que estos realizaran su trabajo.

Al igual que Joaquín, "El Cholo" fue llevado a un hotel en la carreter de Los Mochis, Sinaloa, sin embargo, este se habría quedado en la patrulla junto con uno de los uniformados.

Cuando la Marina llega al imueble, ambos sujetos son entregados y trasladados a un penal de máxima seguridad en la Ciudad de México.

Foto: Redes Sociales.

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¿Quién es "El Cholo" en la vida real?

Aunque muchos piensan que este es un personaje "extra", en la vida real sí existió y tenía el mismo apodo.

Se trata de Jorge Iván Gastélum Ávila u Orso Iván Gastélum Cruz , su alias era "El Cholo Iván" y ha sido identificado como el jefe de seguridad y mano derecha de Guzmán Loera.

Durante su libertad y luego de involucrarse con el Cártel de Sinaloa, primero como sicario, fue ascendido a jefe de plaza del municipio de Guamúchill, en donde tenía al mando un grupo de unos 200 hombres armados.

Su principal actividad era proteger a su jefe, mantener la seguridad de las rutas donde se envíaba la droga y dirigir a los sicarios.

Foto: Redes Sociales.

Diez años antes de ser capturado junto a Guzmán Loera, en 2006, fue detenido por homicidio y tres años después escapó del penal de Aguaruto, en Culiacán, vestido de mujer.

Además, el gobierno de Estados Unidos ya lo había señalado de presuntamente ordenar ataques contra grupos rivales y autoridades mexicanas.

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Ese 8 de enero de 2016, Gastélum se encontraba junto con "El Chapo" en una casa de seguridad y tras ver que la Marina estaba cerca, huyeron por un túnel construido en esa casa y con salida a una de las alcantarillas de Los Mochis.

Luego de ser detenido y trasladado a Ciudad de México, tuvo el mismo final que Guzmán Loera, pues los dos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar su proceso judicial.

Allá fue acusado de la fabricación y distribución de cocaína y marihuana, así como de usar, portar, exhibir y disparar artefactos de fuego de forma intencionada durante varios episodios de violencia.